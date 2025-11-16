なにわ男子の藤原丈一郎（29）が、セルフプロデュース公演「じょうのにちじょう」（26年2月8日から、大阪・東京建物Brillia HALL 箕面大ホールなど）で、初の一人舞台に挑戦することが15日、分かった。

30歳の誕生日を迎える来年2月8日、藤原の新たなチャレンジが幕を開ける。今作は自身が構成と演出を担当。披露するさまざまなパフォーマンスや劇中映像、藤原恒例のものまねなど、自らの手で世界観を膨らませた。やりたいことや、興味のあることが詰め込まれており「ずっと考えていたことをかなえられて、とてもうれしい気持ちと初の試みなのでドキドキです！」と心境を明かした。

大の野球ファンの藤原らしく「絶対に野球ネタは入ります（笑い）」と予告。ドジャース山本由伸投手（27）とはオリックス時代から親交があり、「ドジャースがワールドシリーズ連覇した勢いのように、やる気MAXで頑張ります！」と刺激を受け、発奮した。

地元・大阪での誕生日公演を皮切りに同所で5公演、東京グローブ座でも同23日から25公演を予定している。藤原は「その名の通り、丈一郎の日常を隅から隅まで楽しく舞台で表現してお届けします！」とし「2026年もチャレンジャー藤原丈一郎をお楽しみに！」と呼びかけた。