マルゥ ユナイテッドアローズが「ゾフ」と初コラボ、アイウェア11種を発売　YouTuber かんだまが監修

ユナイテッドアローズが展開する「マルゥ ユナイテッドアローズ（MARW UNITED ARROWS）」が、メガネブランド「ゾフ（Zoff）」との初のコラボレーションアイウェアコレクション「Zoff｜MARW UNITED ARROWS」を発売する。現在、ゾフ公式オンラインストアで先行予約を受け付けており、12月5日から全国のゾフ店舗とユナイテッドアローズの一部店舗、両社の公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

マルゥ ユナイテッドアローズは、人気YouTuber・インフルエンサーのかんだまがディレクションを手掛けるレーベル。コラボでは、「メガネを味方に、日常に彩りを」をテーマに、仕事や育児など日々を頑張るすべての人に寄り添う、デザイン性と機能性を両立したアイウェアを展開する。

同コレクションでは、メガネ6種、サングラス3種、NIGHT＆DAYモデル2種の計11種をラインナップ。ボストンシェイプのメガネ「ZN251027」（セットレンズ代込 1万3300円）、1日中使用できる薄めのカラーレンズがポイントのサングラス「ZN251G22」（1万1100円）、細くミニマルなメタルフレームのクラウンパント型メガネ「ZN252010」（セットレンズ代込 1万1100円）、メガネとサングラスの2way仕様の「ZN251G23」（1万5500円）を揃える。

コラボコレクションの全アイテムには、オリジナルのメガネケースと巾着型メガネ拭きが付属する。

■Zoff｜MARW UNITED ARROWS

取扱店舗：ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店、京都店、広島店、新潟店、金沢店、なんば店、福岡店、神戸三宮店、池袋店、立川店、大宮店、ユナイテッドアローズ公式オンラインストア、ゾフ公式オンラインストア

特設ページ