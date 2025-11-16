U17日本代表、W杯ラウンド16では北朝鮮と対戦！ 今大会初の“アジア対決”が実現
FIFA U−17ワールドカップカタール2025・ラウンド32の全日程が15日に終了し、ベスト16に進出するチームが出揃った。
グループBを2勝1分の成績で首位通過したU−17日本代表は、15日にラウンド32で南アフリカと対戦した。試合は前半の45分間こそ、南アフリカのGKルワンディソ・ラデべの好セーブもあってスコアレスで終了したものの、後半に入ると均衡が破れる。48分、右からの折り返しをFW浅田大翔（横浜F・マリノス）が合わせ、GKに2度止められようとも“3度目の正直”で先制点を奪う。続く59分には、敵陣でのボール奪取からFW吉田湊海（鹿島アントラーズユース）が冷静に追加点を奪い、72分には左コーナーキックからDF藤井翔大（横浜F・マリノスユース）がヘッドでトドメの3点目。試合はこのまま3−0でタイムアップを迎えた。
今大会は初めて48チーム形式での開催となったため、これまでラウンド16からスタートしていた決勝トーナメントが、ラウンド32からスタートしている。U −17日本代表は、表記上は4大会連続となるベスト16入りではあるものの、直近の3大会はいずれも決勝トーナメント1回戦で涙を飲んでいたため、一つの山場を越えることに成功した。
そんなU−17日本代表は、18日に控えたラウンド16では、ラウンド32でベネズエラを2−1で破った朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）と激突する。今大会、初めての“アジア勢対決”が実現した。なお、準々決勝へ進んだ場合は、オーストリアvsイングランドの勝者と対戦する。
ラウンド32の結果一覧、およびラウンド16の対戦カードは下記の通り。なお、ラウンド16のキックオフ時刻は現時点で未定となっている。
▼11月14日（金）
ザンビア 1−3 マリ
ポルトガル 2−1 ベルギー
スイス 3−1 エジプト
フランス 2−0 コロンビア
アルゼンチン 2−2（PK戦：4−5） メキシコ
アイルランド 1−1（PK戦：9−8） カナダ
アメリカ 1−1（PK戦：3−4） モロッコ
ブラジル 0−0（PK戦：5−4） パラグアイ
▼11月15日（土）
セネガル 0−1 ウガンダ
韓国 0−2 イングランド
イタリア 2−0 チェコ
日本 3−0 南アフリカ
ドイツ 0−1 ブルキナファソ
ベネズエラ 1−2 北朝鮮
オーストリア 2−0 チュニジア
クロアチア 1−1（PK戦：3−4） ウズベキスタン
※日付はすべて現地時間
▼11月18日（火）
オーストリア vs イングランド
スイス vs アイルランド
イタリア vs ウズベキスタン
メキシコ vs ポルトガル
ブラジル vs フランス
ウガンダ vs ブルキナファソ
モロッコ vs マリ
北朝鮮 vs 日本
■ラウンド32結果
【画像】U17W杯の決勝Tトーナメント表
The Round of 16 is set ✅#U17WC pic.twitter.com/UWHsRDnQQj— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 15, 2025