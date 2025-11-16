「ワイドパンツ苦手」な人へ！【ROPÉ PICNIC】40・50代が穿きたい！「きれいめパンツ」

まだまだ続くワイドパンツ人気。なかなか取り入れられずにいるミドル世代におすすめしたいのは、きちんと見えしてきれいめに穿けそうな【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「きれいめパンツ」です。タック入りやセンタープレス入り、ダボっとしすぎない絶妙なシルエットを落とし込んだワイドパンツは、スカート派も挑戦しやすいかも……！ 今シーズンは、ワイドパンツを主役におしゃれを楽しんで。

美シルエットできれいめに着こなせるワイドパンツ

【ROPÉ PICNIC】「ジャージーワイドパンツ」\5,995（税込）

縦のラインを強調するセンタープレス入り。脚のラインを拾いにくいのにスッキリと穿けそうなワイドパンツで、ダボっと感が苦手なミドル世代も挑戦しやすそうです。タックが気になるお腹やヒップをさりげなくカバー。公式ECストアによると「裏起毛なので肌当たりが良く、ジャージー素材で伸びるのでストレスフリー」とのこと。楽ちんおしゃれを楽しめそうです。

絶妙なストレートワイドシルエットに惚れる

【ROPÉ PICNIC】「イージーワイドパンツ」\5,489（税込）

ワイドパンツ初心者には、公式ECストアで「太すぎない裾幅のストレートワイドのイージーパンツ」と紹介されているこちらがおすすめ。あたたかみのあるウール調素材が秋冬ムードも盛り上げます。キュッと絞ってサイズ調節できるドロストの先で、キラッと光るワニカンもコーデのいいアクセントに。

オンオフ使えるクラシカルなデザイン

【ROPÉ PICNIC】「裏起毛無地 & チェックアソートワイドパンツ」\6,490（税込）

チェック柄がトラッドなムードを醸し出すワイドパンツ。共生地のベルトを締めることでウエストラインが際立ち、旬のクラシカルスタイルを楽しめます。きちんと感も上品さも備わったワイドパンツは、オンにもオフにも重宝しそうです。

大人カジュアルをランクアップできるベイカーパンツ

【ROPÉ PICNIC】「ベイカーワイドパンツ」\4,499（税込）

大きめのパッチポケットが特徴のベイカーパンツ。シワになりにくくクリーンな表面感の生地と、きれい見えするセンタープレスが特徴。カジュアルすぎず、品よく大人らしく穿けそうです。ウエストはゴム仕様で楽ちん。後ろだけギャザーを寄せているため、タックインスタイルもサマになりそう。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i