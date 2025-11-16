【勝利の女神：NIKKE ラピ：レッドフード】 2026年12月 発売予定 価格：29,480円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

フレアより、2026年12月に発売予定のフィギュア「勝利の女神：NIKKE ラピ：レッドフード」。こちらは、 Level Infiniteが運営するゲーム「勝利の女神:NIKKE」に登場するカウンターズ部隊所属のヒューマノイド「ラピ」を立体化したものだ。

今回は、ラピがレッドフードを継承した姿の「ラピ：レッドフード」が再現されている。むっちりとしたボディが印象的だが、全体的に貫禄溢れる姿になっており、部屋の中に飾っておいてもかなり目立つ存在となってくれそうだ。

フィギュアの素材はPVCで、全高は約250mmだ

キリッとした表情がカッコイイ、こちらのラピ。腰のあたりまで伸びた真っ赤な長い髪は、背中側でふんわりと広がっている。その頭の上には黒地に赤い星マークが付いたキャップを被っており、こちらもなかなか似合っている。

髪と同じ赤い色をした大きな瞳は、まるで何かを見つめているかのようだ。頬はやや赤らんでいて、口元はきゅっと結んでおり、真剣な表情をしている。ちなみに、こちらの表情とは別に、柔らかな表情をした微笑み顔の差し替えパーツも付属しており、その日の気分で取り替えることも可能だ。

今回展示されていたのはデフォルトの表情だ

何かをじっと見つめているかのようだ

キャップには赤い星が二つ付いている

ラピが身につけている衣装は、大きなバストを強調したようなデザインが採用されている。腰から下はレザー風の素材になっており、こちらもハードなスタイルだ。写真ではわかりにくいが、背中側にマシンガンの「セブンスドワーフゼロ」を背負っており、こちらもしっかり作り込まれている。

胸元に赤いネクタイが垂れ下がっている

ウエストが締め付けられている分、胸が強調されているように見える

腰回りの装備も見た目はハードだが星があしらわれているなど、なかなかおしゃれなデザインだ

黒いスカートにはスリットが入っており、セクシーな見た目になっている。そこから、白くむっちりとした太ももがのぞいているところも美しい。脚には黒いタイツやロングブーツを履いた姿になっており、こちらも戦闘仕様といったスタイルだ。

腰回りの装備品なども手抜かりなく作り込まれている

黒いタイツ部分は絶妙な彩色が施されている

ロングブーツのデザインもクールだ

こちらの「勝利の女神：NIKKE ラピ：レッドフード」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されており、その前に自分の目で出来映えを確かめたいという人は、この機会にお店に遊びに行ってみることをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)SHIFT UP CORP.