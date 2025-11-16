Wエース浅田大翔&吉田湊海が待望のW杯初ゴール! U-17日本代表が3発完封で南アフリカ撃破、ベスト16進出!
[11.15 U-17W杯決勝T1回戦 日本 3-0 南アフリカ ドーハ]
U-17日本代表は15日、U-17ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でU-17南アフリカ代表と対戦し、3-0で勝利した。後半3分にFW浅田大翔、14分にはFW吉田湊海と、攻撃をけん引してきたWエースが待望の今大会初ゴール。さらに27分にはセットプレーからDF藤井翔大がダメ押しの3点目を挙げた。ラウンド16となる2回戦に進んだ日本は、18日にベネズエラと北朝鮮の勝者と対戦する。
2勝1分の首位でグループリーグを突破した日本。南アフリカ戦では第3節から先発1人を変更し、DF竹野楓太が起用された。3-4-2-1の布陣で、GKは村松秀司、3バックは左からDFメンディー・サイモン友、DF藤田明日翔、DF元砂晏翔仁ウデンバ。2ボランチはMF和田武士とMF野口蓮斗。WBは左がMF瀬口大翔、右が竹野。2シャドーはMF小林志紋と平島大悟で、1トップは浅田が立った。
日本は前半4分、瀬口のパスから小林志がPA左に進入してシュートもGKのセーブに遭う。一方、24分にはスピードのある相手のカウンターからピンチを迎えるも、21分に食らったシュートは村松が好反応ではじいた。
チャンスは作るも決め切れない日本は、前半29分にアクシデント。メンディーが相手選手と交錯し、頭部を負傷する。そのまま交代となり、藤井が出場した。
前半37分、日本の決定機は続く。元砂が後方から浮き球パスを放つと、ゴール前の浅田がヘディングシュート。しかしクロスバーに当たったボールはわずかにゴールラインを割らず。38分にもFKからゴール前の元砂がヘディングであわせたが、再びクロスバー。その後も波状攻撃でゴールを脅かすが、ネットを揺らすことはできなかった。
0-0のまま前半終了。日本はハーフタイムに交代カードを切り、小林志を下げて吉田が入った。
後半3分、日本は待望の先制ゴール。自陣に転がったボールをGK村松がダイレクトでロングフィードを上げ、右サイドの深い位置に転がったボールを平島が追いかける。そのままダイレクトでクロスを上げると、ニアサイドに詰めた浅田が合わせた。2度GKに阻まれるも、3度目のシュートがゴールラインを割る。粘りの攻撃が結実し、先制点を手にした。
さらに後半14分、日本は点差を広げる。右サイドで相手のパスを竹野がブロック。はじいたボールが敵陣付近まで飛ぶと、吉田が胸トラップで収めた。背番号10は相手DFを冷静にかわして右足シュート。ゴール左に流し込み、待望の今大会初ゴールで2-0とした。
日本は後半19分に2枚替え。平島と竹野を下げ、FW小林柚希とMF姫野誠が出場する。瀬口が右WBに移動し、姫野が左WBに入った。
後半27分、日本がダメを押す。左CKを姫野が右足で蹴り、ファーサイドの藤井がヘディングシュート。地面に叩きつけながらボールを押し込み、3-0と勝利を決定づけた。
残り時間を冷静に運びたい日本だが、後半32分には姫野がファウルでイエローカードを受け、2枚目の累積警告で次戦出場停止となってしまう。33分には再び2枚替え。和田と瀬口に代えて、MF川本大善とDF田中義峯を出場させた。3バックは左から藤田、田中、元砂と並んだ。
試合はそのまま終了し、日本が3-0と快勝。ベスト16進出を決めた。
U-17日本代表は15日、U-17ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でU-17南アフリカ代表と対戦し、3-0で勝利した。後半3分にFW浅田大翔、14分にはFW吉田湊海と、攻撃をけん引してきたWエースが待望の今大会初ゴール。さらに27分にはセットプレーからDF藤井翔大がダメ押しの3点目を挙げた。ラウンド16となる2回戦に進んだ日本は、18日にベネズエラと北朝鮮の勝者と対戦する。
日本は前半4分、瀬口のパスから小林志がPA左に進入してシュートもGKのセーブに遭う。一方、24分にはスピードのある相手のカウンターからピンチを迎えるも、21分に食らったシュートは村松が好反応ではじいた。
チャンスは作るも決め切れない日本は、前半29分にアクシデント。メンディーが相手選手と交錯し、頭部を負傷する。そのまま交代となり、藤井が出場した。
前半37分、日本の決定機は続く。元砂が後方から浮き球パスを放つと、ゴール前の浅田がヘディングシュート。しかしクロスバーに当たったボールはわずかにゴールラインを割らず。38分にもFKからゴール前の元砂がヘディングであわせたが、再びクロスバー。その後も波状攻撃でゴールを脅かすが、ネットを揺らすことはできなかった。
0-0のまま前半終了。日本はハーフタイムに交代カードを切り、小林志を下げて吉田が入った。
後半3分、日本は待望の先制ゴール。自陣に転がったボールをGK村松がダイレクトでロングフィードを上げ、右サイドの深い位置に転がったボールを平島が追いかける。そのままダイレクトでクロスを上げると、ニアサイドに詰めた浅田が合わせた。2度GKに阻まれるも、3度目のシュートがゴールラインを割る。粘りの攻撃が結実し、先制点を手にした。
さらに後半14分、日本は点差を広げる。右サイドで相手のパスを竹野がブロック。はじいたボールが敵陣付近まで飛ぶと、吉田が胸トラップで収めた。背番号10は相手DFを冷静にかわして右足シュート。ゴール左に流し込み、待望の今大会初ゴールで2-0とした。
日本は後半19分に2枚替え。平島と竹野を下げ、FW小林柚希とMF姫野誠が出場する。瀬口が右WBに移動し、姫野が左WBに入った。
後半27分、日本がダメを押す。左CKを姫野が右足で蹴り、ファーサイドの藤井がヘディングシュート。地面に叩きつけながらボールを押し込み、3-0と勝利を決定づけた。
残り時間を冷静に運びたい日本だが、後半32分には姫野がファウルでイエローカードを受け、2枚目の累積警告で次戦出場停止となってしまう。33分には再び2枚替え。和田と瀬口に代えて、MF川本大善とDF田中義峯を出場させた。3バックは左から藤田、田中、元砂と並んだ。
試合はそのまま終了し、日本が3-0と快勝。ベスト16進出を決めた。
[速報] 浅田大翔 魂のゴールで日本先制!— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) November 15, 2025
FIFA U-17ワールドカップ カタール2025 ラウンド32
日本 vs 南アフリカ
/
GKからのロングフィードで一転攻勢
シュートを防がれても何度もトライ
浅田大翔の気迫が先制点を生み出す!
＼
ABEMA de J SPORTS
[速報] 吉田湊海 冷静なゴールで追加点獲得!— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) November 15, 2025
FIFA U-17ワールドカップ カタール2025 ラウンド32
日本 vs 南アフリカ
/
相手のクリアボールのこぼれ球は
吸い込まれるようにバイタル中央の吉田へ
冷静な胸トラップからDFを躱しネットを突き刺さす!
＼
ABEMA de J SPORTS
[速報] 藤井翔大 セットプレーからゴールを獲得!— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) November 15, 2025
FIFA U-17ワールドカップ カタール2025 ラウンド32
日本 vs 南アフリカ
/
3点目は藤井が決めた!
コーナーからファーへ放たれたボールを
飛び出した藤井が爆裂ヘッドで押し込む!
＼
ABEMA de J SPORTS