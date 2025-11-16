¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤òÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÆÃ½¸¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÎÎ°è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡×
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«¤Î3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼MVP¼õ¾Þ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢²þ¤á¤ÆÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö1931Ç¯¤ÎÅêÉ¼³«»Ï¤«¤é1À¤µª¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤¿MVP¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÎÎ°è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿µÏ¿¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î»þÅÀ¤Ç¥ì¥Ã¥º¤È¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç1ÅÙ¤º¤Ä¼õ¾Þ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤Î¥¢¡¢¥ÊÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾å½é¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÊ£¿ô²ó¼õ¾Þ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÏÎòÂåºÇÂ¿762ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ü¥ó¥º¤¬01Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö25Ç¯¤ËÂçÃ«¤Ï¤½¤Î¡ÈMVP»Ë¡É¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¹¤²¤¿¡×¡¢¡ÖÂçÃ«¤Ï»Ë¾åÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£