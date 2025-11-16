英国の品格と都会的モード♡トゥモローランド×INVERTEREの別注コート

冬の街に映える、凛とした佇まい。〈トゥモローランド〉が英国の老舗ブランド〈INVERTERE（インバーティア）〉と手を組んだ別注モデル〈INVERTERE for TOMORROWLAND〉が、11月下旬より全国の主要店舗およびオンラインストアで登場します。昨年好評を博したモデルに新色を加え、さらに洗練された印象に。クラシックとモダンが溶け合う、冬の主役アウターが完成しました。

伝統と感性が織りなす別注コート



今回の〈INVERTERE for TOMORROWLAND〉は、〈トゥモローランド〉の定番ステンカラーコートをベースに、〈INVERTERE〉の象徴でもある本水牛トグルボタンとレザーコードを組み合わせた特別仕様。

英国のクラシカルなムードを纏いながらも、現代のスタイルに馴染む洗練デザインが魅力です。シンプルでありながら存在感を放つ一着は、冬の装いを格上げしてくれます。

ジョシュア エリスの生地で叶う上質なぬくもり



素材には英国の名門〈JOSHUA ELLIS（ジョシュア エリス）〉のヘリンボーンウールを採用。肉厚ながら軽やかで、包み込まれるような柔らかさが特徴です。

上質な生地がもたらすシルエットの美しさは格別。クラシックなディテールの中にモダンな軽やかさを感じる、まさに「大人のためのコート」。価格は\275,000（税込）。

長く愛せる一着として、ワードローブに迎えたい名品です。

トゥモローランドが描く“現代のクラシック”



〈INVERTERE〉の伝統的な仕立てと〈トゥモローランド〉の感性が融合した今回の別注モデルは、冬の着こなしに奥行きを与えてくれる存在。

時代を超えて受け継がれるクラフトマンシップが息づく一着は、流行に左右されず、纏う人のスタイルを引き立てます。シンプルでいて華がある、そんな“永遠の定番”を感じさせる仕上がりです。

冬の装いに、永く愛せる名品を



季節のはじまりに、自分をアップデートする一着を。〈INVERTERE for TOMORROWLAND〉は、伝統を大切にしながらも今の空気感を纏う、まさに“大人のためのコート”です。

英国の職人技と日本ブランドの美意識が重なり合い、冬の街を軽やかに歩きたくなるようなときめきをくれます。心まで温まる名品で、今年の冬を楽しんで♡