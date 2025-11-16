「セクハラはされるうちが華？」会社ぐるみのいじめ、苦手な人と無理やり付き合わされた新卒の地獄【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
本稿では、自身のリアル体験談を漫画にして発信している尾持トモ(@o0omotitomo0o)さんの初の電子書籍「人生崩壊 会社ぐるみのいじめで苦手な人と無理やり付き合わされました」を紹介。著者コメントと合わせてお届けする。
憧れの業界に新卒で入った会社で、壮絶なパワハラ地獄を体験。社内ぐるみのいじめ、罵声を浴びる日々、苦手な人と無理矢理交際関係に発展させられるなど、嘘みたいだが嘘ではないリアル体験記が描かれている。休職しても、適応障害になっても、つらい日常に終わりはなかった。
当時の会社は“セクハラ・パワハラは当たり前”という雰囲気だったのか尋ねたところ、尾持さんは「そうですね。セクハラは若い女性が『してもらえる』ものなのだから、むしろ喜ぶべき。という感じでした」と明かす。パワハラについても、被害に遭っている人が居るとみんなわかっていても見て見ぬふりで、誰も注意しなかったそうだ。誰もハラスメントに対してまずいものと思っていない雰囲気の会社だったという。
母親にも味方になってもらえず、苦しい思いをしていた当時の心境を聞いた。母親との会話の中で一番衝撃的だった発言について、「正直、すべてです(笑)。ですがあえて選ぶなら、『自分の子どもが一生独身とか恥ずかしいしやめて』ですかね…」と語る。
いじめやハラスメントにあって苦しみ泣きながら相談しても、母親は先輩たちやパワハラ上司の味方になった。娘の気持ちよりも、彼氏がいたり結婚することのほうが母親にとっては大事なのだな、と絶望したという。
希望に満ちあふれていた新卒社会人が、過酷すぎる会社のパワハラで「人生が狂っていく」過程を描いた「人生崩壊 会社ぐるみのいじめで苦手な人と無理やり付き合わされました」を読んでみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。