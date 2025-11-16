「私、きれい？」に予想外の言葉で動揺！逃げ出した口裂け女と都市伝説の常識が通用しない主人公の型破りな行動とは【作者に聞く】
昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみさん(@y_asufumi100)は、X(旧Twitter)や投稿サイトにて短編漫画『都市伝説に求める女』を公開している。主人公のかごめが、「こっくりさん」などの有名な話だけでなく、マイナーなものまで数々の都市伝説に遭遇する物語だ。今回は、有名な都市伝説「口裂け女」のエピソードを紹介するとともに、作者に口裂け女に対する印象を聞いた。
有名な都市伝説「口裂け女」は、大きなマスクをした女性が「私、きれい？」と問いかけ、答えによって様々な危害を加えてくるという怪談である。
その口裂け女が、突如かごめのいとこ・統太くんの前に現れる。口裂け女が声をかけようとした瞬間、なんとかごめが登場！口裂け女はかごめを気にせず大きなマスクを外して質問を仕掛けるが、かごめの予想外な言葉に動揺してしまう。
かごめを「おかしな女性だ」と察した口裂け女は、急いで逃げようとする。しかし、ある弱点を突かれてしまい、物語は誰もが予想しなかった展開へと発展していくのであった。
■作者が語る口裂け女への印象は「友達になれないのか」
藤やすふみさん自身、口裂け女にはどんな印象があるか尋ねると、「昔から口裂け女に会ったらどうしようか常に考えている」と回答した。
さらに、「最上級の誉め言葉はなんだ、友達になれないのか、どうしたら死なずに済むかと頭の中で必死になるほど、怖いと思っている」と、その恐怖と同時に、どこかユーモラスな思考を巡らせていることを明かした。
『都市伝説に求める女』は、ホラー漫画のようでありながら、ユーモアもあふれる短編漫画だ。都市伝説やホラーに興味や関心があれば、この機会に一度読んでみることをおすすめします。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
