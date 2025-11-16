浅田大翔、吉田湊海、藤井翔大がゴール、無失点でベスト16進出を決めた

U-17日本代表は11月15日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージ1回戦で、南アフリカを3-0で破った。

FW浅田大翔（横浜F・マリノス）のゴールで先制すると、FW吉田湊海（鹿島アントラーズユース）が追加点。ディフェンス陣が無失点に抑え、ベスト16へと進出した。

グループステージではモロッコに2-0で勝利、ニューカレドニアと0-0で引き分け、ポルトガルに2-1で勝って1位通過を果たした日本。ポルトガル戦からは中5日という日程もあり、10人が同じスタメン。出場停止となっているMF長南開史（柏レイソルU-18）に代わって、DF竹野楓太（神村学園高）が名を連ねた。

前半序盤は南アフリカのスピードある攻撃に苦しむと、DFメンディーサイモン友（流通経済大柏高）が頭部を負傷。前半29分にDF藤井翔大（横浜F・マリノスユース）と交代となった。浅田とDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）のヘディングが、ともにクロスバーに阻まれる不運にも見舞われた。

後半からはMF小林志紋（サンフレッチェ広島ユース）に代わって、吉田を投入。すると同3分、GK村松秀司（ロサンゼルスFC）のロングフィードからMF平島大悟（鹿島アントラーズユース）が右サイドを突破。折り返しを受けた浅田のシュートは2度も跳ね返されたが、最後は気迫で押し込んで先制に成功した。

同14分には相手のクリアボールを胸トラップした吉田が、冷静に右足で流し込んで追加点。同27分にはコーナーキックからフリーになった藤井がヘディングで叩き込んでリードを広げた。好セーブを連発した村松を中心に、最後まで無失点に凌いだ日本は、ベスト16進出。ベネズエラと北朝鮮の勝者と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）