◇U―17W杯カタール大会決勝トーナメント1回戦 日本3ー0南アフリカ（2025年11月15日 カタール・ドーハ）

サッカーのU―17W杯カタール大会は15日、決勝トーナメント1回戦が行われ、Uー17日本代表はUー17南アフリカ代表に3ー0と快勝。11年メキシコ大会以来、6大会ぶりに決勝トーナメント初戦を突破。2回戦（16強）ではUー17北朝鮮代表と対戦することになった。

1次リーグを首位突破した日本は、前日にA代表が着用した「水平線」がテーマの新ユニホームをこの日から“解禁”。勝利した9日のポルトガル戦からはスタメン1人を変更。レッドカードで出場停止となったMF長南開史（柏）に代わり、DF竹野楓太（神村学園高）が起用された。

試合は序盤から攻勢に出るも決定機を生かせず。MF小林志紋（広島ユース）がラインを抜け出しシュートを放つも相手GKに2度とも防がれ先制ならず。

同37分、DF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）の右からのクロスをFW浅田大翔（横浜FM）がヘディングシュート。バーを叩いて真下に落ちたがわずかにゴールラインは超えず。同39分にもDF元砂がヘディングシュートを狙ったが、バーに弾かれゴール方向へ向かったボールはラインを超えず。0ー0のまま前半終了。同30分にはDFメンディー・サイモン友（流通経済大柏高）が負傷交代となるアクシデントにも襲われた。

ここで広山監督が後半開始から動き、FW浅田に代えてFW吉田湊海（鹿島ユース）を投入。すると後半3分、右からのクロスをFW浅田が右足ダイレクトシュート。これが相手GKに防がれ、こぼれ球を胸トラップして今度は左足シュート。またも相手GKに防がれるも落ち着いてこぼれ球を右足で押し込み待望の先制弾。執念で南アフリカゴールをこじ開けた。

さらに同14分、途中出場となったFW吉田が絶妙な胸トラップから右足一閃。大きな追加点を挙げると、同27分に左CKからDF藤井翔大（横浜FMユース）が頭で押し込み3点目。守っては主将のGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が安定感抜群のセーブを披露し無失点。3発快勝で16強入りを決めた。