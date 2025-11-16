À»µ²Ëâ¶¡¡Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¤Ë¹ßÎ×¡¡¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡Ö»à¤ËÂ»¤Ê¤¤¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡×¡¡Ýæ»ÖÔ¥¤Ï¡Èµ´»àÔ¥¡É¤È¤Ê¤ê¥³¥é¥Ü
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÝæ»ÖÔ¥¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹±Îã²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¡×¤¬15Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¡×¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖÏ¹¿Í·Á¤Î´Û¡×¤Ê¤ÉÁ´7¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡Ê10Ëü63¡Ë¤Ï¡Ö»à¤ËÂ»¤Ê¤¤¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡£Ï·³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£21Æü¤Ë10Ëü61ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥É¥é¥à¤Î¥é¥¤¥Ç¥óÅòß·ÅÂ²¼¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½Ë¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬¡Ö¤ªÁ°¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò¸ý¤º¤µ¤ß»Ï¤á¤¿¡£¥±¡¼¥¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë°Ëâ¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤¿Ýæ»ÖÔ¥¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£°½¾®Ï©æÆ¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤Ï¡Ö¡Èµ´¡É¤Ë»à¡É¤È½ñ¤¤¤Æµ´»àÔ¥¡Ê¤¤·¤À¤ó¡Ë¤À¡ª¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÀ»µ²Ëâ¶¤È¡Èµ´»àÔ¥¡É¤¬¡ÖJACK¡¡THE¡¡RIPPER¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Ï¡Ö¤Þ¤À20¶Ê¤°¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤±¤Éµ¢¤í¤¦¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ï2012Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ½é³«ºÅ¤µ¤ìº£Ç¯¤Ç12²óÌÜ¡£16Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¸ø±é¤Ç·×29ÁÈ¤¬½Ð±éÍ½Äê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Â¾¤ËASKA¡Ê67¡Ë¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¡¢20th¡¡Century¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿15ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£