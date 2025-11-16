「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」より冨永実里さん

講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」、「あの子が水着にきがえたら…」、「週刊！ハロプロ写真館」、「日曜日のseju 総集編」のグラビアを公開した。

「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」では冨永実里さんが休日に家で課題を進め、お風呂でリフレッシュする姿を披露。「あの子が水着にきがえたら…」には久瀬あおいさん、「週刊！ハロプロ写真館」には平山遊季さんが登場している。

また「日曜日のseju 総集編」には岩波詩織さん、高梨優佳さん、植村友結さん、宮粼想乃さんのグラビアが掲載されている。

「あの子が水着にきがえたら…」より久瀬あおいさん

「週刊！ハロプロ写真館」より平山遊季さん

「日曜日のseju 総集編」より高梨優佳さん

「日曜日のseju 総集編」より宮粼想乃さん

(C)佐藤容平／ヤンマガWeb

(C)Hidetoshi Narita／ヤンマガWeb

(C)Fish Zhang／ヤンマガWeb

(C)後野順也、佐藤容平、大藪達也、市川秀明／ヤンマガWeb