ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎàÈþÃÌá¤òÈÝÄê¡Ö´¶Æ°¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤ò¤Ò¤È¤ÄÂ»¤·¤¿¡×
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£±£µÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëàÈþÃÌá¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÈþÃÌ¤È¤Ï¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¦²ÏËÜ½à°ì¤¬£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤â¤Î¡£²ÏËÜ¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âµã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤ó¤Þ¤Î¥¦¥ï¥µ¤òÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤é¤È¤È¤â¤ËËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£µã¤¯»þ¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥ç¡¼¥¸¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Í¤ó¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡²ÏËÜ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬Ä»È©¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢£²¿Í¤Îå«¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¸À¤¦¤È¤¯¤¾¡¢¡Ø¥·¥ç¡¼¥¸¤ÎÁò¼°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤â¤Æ¤ó¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬Àè¤Ë»à¤Ê¤Ê¥¢¥«¥ó¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¿Áê¤ò·ãÇò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤â¤Æ¡¢¤â¤¦²ÏËÜ¤È¤«°æ¾å¡ÊÁï¡Ë¤È¤«¡ØÄ»È©¤¬Î©¤Ä¡Ù¸À¤¦¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤â¤Æ¡Ä¡£²¶¤Ï¥·¥ç¡¼¥¸¤Î¡Ø²¶¤¬¤Ê¤ó¤ÇÀè»à¤Ê¤Ê¥¢¥«¥ó¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ßÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤â¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂç¤¤¤Ë¥°¥Á¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¡Ö¤Ç¤â¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ç¥«¤¤¤â¤ó¡£´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö´¶Æ°¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤â¤Æ¡£¾Ð¤¤¤ò¤Ò¤È¤ÄÂ»¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Ìõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤ó¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤â¤Æ¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤½¤Î¸å¡¢¾Ð¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê´Ö¡Ë´²Ê¿¤µ¤ó¤¬¡ØËÍ¤ÎÊ¬¤Ï¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊÛ²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£