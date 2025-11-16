【サルゲッチュ まちぼうけ －いつになったら捕まえにくる？－（全4種）】 11月第3週 発売予定 価格：各300円 対象年齢：15才以上

ピポサル 黄パンツA

バンダイは、ガシャポン「サルゲッチュ まちぼうけ －いつになったら捕まえにくる？－」を11月第4週に発売する。全4種あり、価格は各300円。

「まちぼうけ」シリーズより、アクションゲーム「サルゲッチュ」の第2弾が登場する。「まちぼうけ」シリーズは、バンダイのガシャポンが展開している、「ずっとあなたを待っている…」をコンセプトにしたガシャポン オリジナルのデフォルメフィギュアシリーズ。

第2弾となる本商品では、ゲーム内に登場するキャラクター「ピポサル」がまちぼうけをしているような姿のフィギュア4種類がラインナップされている。

ピポサル 黒パンツ

ピポサル 黄パンツB

ピポサル 白パンツ

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

Ape Escape is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※「まちぼうけ＼MACHIBOKE」はバンダイの日本国登録商標です。