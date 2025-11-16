カプセルトイ「サルゲッチュ まちぼうけ －いつになったら捕まえにくる？－」11月第3週発売
【サルゲッチュ まちぼうけ －いつになったら捕まえにくる？－（全4種）】 11月第3週 発売予定 価格：各300円 対象年齢：15才以上
(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
ピポサル 黄パンツA
バンダイは、ガシャポン「サルゲッチュ まちぼうけ －いつになったら捕まえにくる？－」を11月第4週に発売する。全4種あり、価格は各300円。
「まちぼうけ」シリーズより、アクションゲーム「サルゲッチュ」の第2弾が登場する。「まちぼうけ」シリーズは、バンダイのガシャポンが展開している、「ずっとあなたを待っている…」をコンセプトにしたガシャポン オリジナルのデフォルメフィギュアシリーズ。
第2弾となる本商品では、ゲーム内に登場するキャラクター「ピポサル」がまちぼうけをしているような姿のフィギュア4種類がラインナップされている。
ピポサル 黒パンツ
ピポサル 黄パンツB
ピポサル 白パンツ
