広瀬すず、役者人生で「とても濃厚な年」5作品評価され最優秀女優賞【TAMA映画賞】
【モデルプレス＝2025/11/15】女優の広瀬すずが11月15日、都内にて開催された「第17回TAMA映画賞」の授賞式に出席。最優秀女優賞を受賞した心境を語った。
【写真】今年の「TAMA映画賞」受賞者も豪華顔ぶれ
広瀬は『遠い山なみの光』『アット・ザ・ベンチ』『ゆきてかへらぬ』『片思い世界』『宝島』での演技が評価され最優秀女優賞を受賞。「心の底から尊敬する監督をはじめスタッフ、キャストの皆様とこうして作品を作ることができて、このように評価して頂けることができ、本当に励まされます。これからも精進してまいります」と心境を言葉にした。
今年はテーマ・作風などが異なる作品が多数公開された。広瀬は「今年は本当にたくさんの作品を皆様に届けることができたなと自分でも思えた年」といい、「役者人生ではとても濃厚な年だったなと思います」と振り返った。「ぜひまた皆様に多くの作品を、よい映画を届けられるようにこれからも頑張っていきたいと思います」と目を輝かせた。
授賞式には広瀬のほか、最優秀男優賞を受賞した長塚京三、吉沢亮、最優秀新進男優賞を受賞した黒川想矢、最優秀新進女優賞を受賞した桜田ひより、中野有紗らも出席した。（modelpress編集部）
◆広瀬すず「TAMA映画賞」最優秀女優賞に感謝
◆長塚京三・吉沢亮らも登壇
