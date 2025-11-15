◆ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本―韓国（15日、東京ドーム）

日本代表初選出のソフトバンク野村勇内野手（28）と松本裕樹投手（29）が初の国際試合に臨んだ。

野村は「2番三塁」で先発出場。2回に三遊間の痛烈な当たりを華麗にさばく好守を見せた。4回の2打席目に打球が天井を直撃する打球を放ち、一度は二塁打かと思われたが判定が覆ってファウルとなる珍事もあった。それでも2つの四球と5打席目に国際試合初安打となる左前打も放ち、攻守に渡って活躍。野村は「すごい緊張感だったけど、1球飛んできて落ち着けた。3出塁でしっかりアピールできた」と話した。

松本裕は5回に3番手で登板。先頭打者の当たりが右足に直撃。高く上がった打球をファウルゾーンで一塁手が捕球し、判定は一直となった。打球直撃によりトレーナーらがマウンドへ駆けつけたが、問題なしを強調してそのまま続投。後続2人をいずれも一ゴロに抑え、三者凡退でマウンドを降りた。ソフトバンクの2選手が珍事を乗り越えながら初の国際試合でアピールに成功した。