¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÆü´ÚÎ¾´ÆÆÄ¤¬¹³µÄ¹çÀï¡¡¥ê¥å´ÆÆÄ¡Ö£Ë£Â£Ï¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡×°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¸í²ò¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×
¡¡°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡ËÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£µÆü¤Î¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×´Ú¹ñÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£±£±¡½£´¤Ç´°¾¡¡£ÅêÂÇ¤ÇÎÙ¹ñ¤ò°µÅÝ¤·¤¿°ìÀï¤Ç¤ÏÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤âÁê¼¡¤®¡¢Æü´ÚÎ¾·³¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢¿³È½ÃÄ¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï£µ²ó¤Î¹¶ËÉ¤À¡£¤Þ¤º¤ÏÉ½¤Î´Ú¹ñ¤Î¹¶·â¤Ç¡¢ÀèÆ¬¡¦¥à¥ó¤ÎÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬»ø£³ÈÖ¼ê¡¦¾¾ËÜÍµ¤Î±¦Â¤òÄ¾·â¡£¤³¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò°ìÎÝ¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¤¬Êáµå¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÄ¾¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬´Ú¹ñ¥µ¥¤¥É¤ÏÂÇµå¤¬¾¾ËÜ¤Î±¦Â¤ËÅö¤¿¤ëÁ°¤ËÀÜÃÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£´Ú¹ñ¡¦¥ê¥å´ÆÆÄ¤Ï¿³È½ÃÄ¤ËÌó£µÊ¬´Ö¹³µÄ¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥å´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö»ÄÇ°¤ÊÈ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö£Ë£Â£Ï¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡££Ë£Â£Ï¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Çµ¯¤¤¿¤â¤Î¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£³ÑÅÙÅª¤Ë¤â¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹¶·â¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦ÌîÂ¼Í¦¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éº¸Êý¸þ¤Ø¹â¡¹¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢º¸Íã¥Õ¥¡¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÃåÃÏ¤·¤¿¤¬¡¢µå¿³¤Ï¤³¤ì¤ò¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤ÈÀë¹ð¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥å´ÆÆÄ¤ÏºÆÅÙµå¿³¤Î¸µ¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¹³µÄ¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¤³¤Î¹³µÄ¤¬ÄÌ¤ê¡¢È½Äê¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ËÊ¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Îà·³ÇÛº¹¤·°ã¤¨á¤Ëº£ÅÙ¤Ï»ø»Ø´ø´±¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø½ÐÆ°¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¿³È½ÃÄ¤«¤é¼õ¤±¤¿ÀâÌÀ¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÇµå¤¬Å·°æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¡ËÍî²¼¤·¤¿¤Î¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µå¤¬Å·°æ¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¤«¾Ã¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤¬¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥ó¤À¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¥Ã¤È°ú¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡Ø¤¢¤Ã¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡£¤½¤³¤Ï£Ì£Å£Ä¤È¤«¾ÈÌÀ¤È¤«¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤Á¤é¤Î¸í²ò¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ë¡¼¥ë¾å¤Ï¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥ë¤À¤È¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ä¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦²°Æâµå¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Ï¥¦¥¹¥ë¡¼¥ë¤¬¡¢Æü´ÚÎ¾·³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿³È½ÃÄ¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£Ë£Â£Ï¤Ç¤Ï£Á£Â£Ó¡Ê¼«Æ°ÅêµåÈ½Äê¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ç¥¾¡¼¥ó¤Î³Ñ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ËÈ½Äê¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¤¤¥¾¡¼¥ó¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é»ØÅ¦¡£´Ú¹ñÅê¼ê¿Ø¤¬Á´ÂÎ¤Ç£±£±¤â¤Î»Í»àµå¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥°¤Îº¹°Û¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÅ¨¾¤Ï¡Ö£Ë£Â£Ï¤Ê¤é£±£µ£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¤¬¤¢¤ì¤ÐÄÌÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤Áê¼ê¤ÈÀï¤¦¤Ë¤ÏÊÑ²½¤ä¶¯¼å¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÇÔ°ø¤ÎÁ´¤Æ¤òÈ½Äê¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè½Õ£³·î¤Î£×£Â£ÃËÜÂç²ñ£±¼¡¥ê¡¼¥°¥×¡¼¥ë£Ã¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÈÆ±¤¸Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÂçËÜÈÖ¤òÁ°¤ËÆü´ÚÎ¾·³¤È¤â¤Ë¡¢µ®½Å¤Êà¶µ·±á¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£