¡Ö¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤Î¼£ÎÅË¡¡×¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©Í½¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
Ç¾¹¼ºÉ¤ä¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¾·ì´É½ê³°¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤äÅ¾Íî»ö¸Î¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡Ö¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ã³²¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤êÇ¾¤Ë¥À¥áー¥¸¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ë¤è¤êÆü¾ïÀ¸³è¤ä¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÀìÌçµ¡´Ø¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¼¡Ç¾·ì´É¼À´µ¤Î¾É¾õ¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
※この記事はメディカルドックにて『「高次脳機能障害」の症状・原因・受診の目安はご存知ですか?医師が徹底解説!』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。
´Æ½¤°å»Õ¡§
¶¿ Àµ·û¡ÊÆÁÅçÀÖ½½»úÉÂ±¡¡Ë
ÆÁÅçÀÖ½½»úÉÂ±¡¶ÐÌ³¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ö´Ç¸î»Õ¤È¸¦½¤°å¤Î¤¿¤á¤ÎÁ´¿È´ÉÍý¤ÎËÜ¡×¡£ÆüËÜËã¿ì²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜµßµÞ°å³Ø²ñICLS¥³ー¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢JB-POT¡£
¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤Î¼£ÎÅ¤ÈÍ½¸å
¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÌôÊªÎÅË¡¤ä¼ê½ÑÎÅË¡¤Ç²óÉü¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÇ¾¤Îµ¡Ç½¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢È¯¾É¤«¤é1Ç¯ÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¥¹¥àー¥º¤Ë²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢È¯¾É¤«¤é2Ç¯¤ò·Ð²á¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾É¾õ²þÁ±¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¯¾É¤·¤Æ¤«¤é½ÐÍè¤ë¤À¤±Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤Ï¼£¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Àè¤Ë¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤¬´°¼£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Áá´ü¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó³«»Ï¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¤ä»ö¸Î¤Î¸å¤«¤é¡Ö´¶¾ð¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÊªËº¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£È¯¾É¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Û¤ÉÂçÉý¤Ê²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«³Ð¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤´²ÈÂ²¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¿¤«¤·¤é°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀìÌçµ¡´Ø¤ØÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤Î¼£ÎÅ¸å¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç§ÃÎ¾ã³²¤Ë¤è¤ê´µ¼Ô¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤ÎÉÂµ¤¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´µ¼Ô¤À¤±¤ÎÌäÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤â°ì½ï¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤È¤Ï¡¢Ç¾·ì´É¼À´µ¤ä³°½ý¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¾ã³²¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾ã³²¤µ¤ì¤¿Éô°Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾ã³²¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾É¾õ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾É¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ç¤ªÇº¤ß¤Î¿Í¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿Í¤Ë¾ã³²¤ÎÇ§¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤¬°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤âÀìÌçµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Ç¾¹¼ºÉ¤ä»ö¸Î¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÇ¾ºÃ½ý¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡Ö¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤Ï³°¸«¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö±£¤ì¤¿¾ã³²¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö·×²è¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖË½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Áá´ü¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï²þÁ±¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÉÂµ¤¤ä¾ã³²¤Î²¿¤é¤«¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçµ¡´Ø¤ØÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
