¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãCROSS ROAD Fest¡äLa¡Çcryma ChristiÉü³è¡¢¡Ö12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×
¸½À¤¤È°ÛÀ¤³¦¤ÈÅ·³¦¤ò·ë¤Ö¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ä¶Àä3¼¡¸µÅª¥é¥¤¥ô¤ò¤³¤Î¾ì¤Ç·«¤ê¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏLa¡Çcryma Christi¤À¡£
¡Ö13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËëÄ¥¤Ç¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡©ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤ê¤Ë¤ÏLa¡Çcryma Christi¤ÎTAKA¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¤Ê¡ª¾®¤µ¤¤¤Ê¡ª¡ª¡×¡ÊTAKA¡Ë
µ±¤«¤·¤90Ç¯Âå¤Î¡È¤¢¤Îº¢¡É¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤¿TAKA¤Î¡È¤ª²È·Ý¡É¤òº£¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤´¶³´¿¼¤¤¤³¤È¤·¤¤ê¡£2007Ç¯1·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î15¼þÇ¯µÇ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÆ·ëÀ®¥é¥¤¥ô¡ãLa¡Çcryma Christi 15th Anniversary Live ¡ÁHistory of La¡Çcryma Christi Vol.2 2013.6.8 ÀÖºäBLITZ¡ä¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤³¤½»þ¤Ï´³»Ù¤ò¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÊ¬¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
LEVIN¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥ß¥ó¥°¤·¡¢SHUSE¤¬¶Ê¤Î¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤·¡¢HIRO¤¬·àÅª¤Ê¥½¥í¤òÃÆ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢TAKA¤¬¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ç²Î¤¤¤¢¤²¤¿¡ÖÌ¤Íè¹ÒÏ©¡×¡£¤½¤³¤ËKOJI¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Shinobu¤¬Èà¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅª³Î¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µß¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£Shinobu¤¬¤³¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢La¡Çcryma Christi¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥é¥¤¥ô¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¡ãCROSS ROAD Fest¡ä¤ÎDAY-1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿Èà¤é¤¬¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÃ©¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤È¤Ë¤«¤¯TAKA¡¢HIRO¡¢SHUSE¡¢LEVIN¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦Shinobu¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿»þ¡¢2022Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤¿KOJI¤Î»ÈÍÑ¥®¥¿¡¼¤òSHUSE¤¬¹â¤¯·Ç¤²¡¢ÌÄ¤é¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸±ü¤Ë°ÂÃÖ¤·¤¿¤È¤¤Ë¾ìÆâ¤«¤éÍ¯¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡ÖKOJI¡ª¡×¤ÎÂç´¿À¼¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¾ìÆâ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤ÆÅ·³¦¤Ë¤Þ¤Ç¤â¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î4¿Í¤âÄ¹¤¤»þ¤ò·Ð¤Æ¤ÎÉü³è¥é¥¤¥ô¤À¤È¤Ï¤¤¤¨»¬¤Ó¤Ä¤´¶¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£La¡Çcryma Christi¤Î¿¿¹üÄº¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÊÐÀ¾É÷¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ì¤ÏºÇ¤â¸²Ãø¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¥í¥Ã¥¯¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦Ê£»¨ÀºåÌ¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÈà¤é¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ë²»¤È¤·¤ÆÂÎ¸½¤·¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉ÷¤Î¿á¤È´¤±¤ë°ÛÀ¤³¦¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ²æ¡¹¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤âLa¡Çcryma Christi¤Û¤É¤ÎÂî±Û¤·¤¿É½¸½ÎÏ¤Ç¡È¤¤¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¡É¤Ø¤ÈÄ°¤¼ê¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¡£´ÖÁÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃ±¤Ê¤ë¾ì¥Ä¥Ê¥®¤ä´Ö¹ç¤¤¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ³Î¤ÊÊª¸ìÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖForest¡×¤ä¡ÖWith you¡×¡ÖÆî¹ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç´ÑµÒ¤Ë¤è¤ë¡È¼êÀð»Ò¡É¤¬µÒÀÊ¤ÇÂçÈ¯À¸¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ±¤«¤·¤90Ç¯Âå¤Î¡È¤¢¤Îº¢¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬á´¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢La¡Çcryma Christi¤Î²»³Ú¤ÏËÞÍÇ¤Ê²û¥á¥í¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡£¤à¤·¤í¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÉáÊ×À¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤ÏºÆÇ§¼±½ÐÍè¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿²Î¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î²Î¤¦¤³¤È¤Ë¸þ¤±¤ÆËÍ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿KOJI¤Ç¤¹¡£¡ÖTAKA¤µ¤ó¡¢¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤é²Î¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê´î¤Ö¤«¤é¡×¤Ã¤ÆÌ´Ëí¤ËÈà¤Ï»°ÅÙ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊTAKA¡Ë
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡£¤³¤³¤Ï¿´¤«¤éKOJI¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¿´¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢TAKA¤¬Â¥¤µ¤º¤È¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤·¤¿¡ÖWhite Period¡×¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯Èà¤Î¸µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£
¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¡ÖTHE SCENT¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿La¡Çcryma Christi¤ÏÌÀÆü¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Íè½Õ¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãLa¡Çcryma Christi LiveTour 2026 Night Flight ¡ÁLast Finale¡Á¡ä·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë½ªÎ»¸å¤Ë¤â¡È¤ª¤Þ¤±¡É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢TAKA¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤à¤«¤¿¤Á¤ÇPsycho le Cému¡¦seek¡¢Waive¡¦¿ùËÜ¡¢FAIRY FORE¡¦¸½²¦±à¿ò¡¢D¡ÇESPAIRSRAY¡¦HIZUMI¡¢Plastic Tree¡¦ÍÂ¼ÎµÂÀÏ¯¡¢SHAZNA¡¦IZAM¤È¡¢DAY-1½Ð±é¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤¬Âç½¸·ë¤·¡¢¤·¤Ð¤·¥È¡¼¥¯¤Ë¶½¤¸¤¿°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÉÕµ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£DAY-2¤Î¹ë²Ú¶¦±é¤â´üÂÔÂç¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¿ù¹¾Í³µª
»£±Æ¡ý½ï¼Ö¼÷°ì¡¿·øÅÄ¤Ò¤È¤ß
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. Ì¤Íè¹ÒÏ©
2. Blossom
3. ÊÐÀ¾É÷
4. Forest
5. With-you
6. Æî¹ñ
7. White Period.
encore
8.THE SCENT
¢£¡ãCROSS ROAD Fest¡ä
¡ÚDAY1¡Û11⽉15⽇(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open12:00 / start13:00
¡ÚDAY2¡Û11⽉16⽇(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open10:30 / start11:30
¢©261-8550 ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1
