Ä°³Ð¤Ë¾ã³²¤Î¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

100¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤¬15Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¤Ë½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ÈÆó½÷¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢Ä¹ÃË¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï³«²ñ¼°¤Ç¡ÖËÜÂç²ñ¤¬¡¢¤­¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦¤­¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤È¤­¤³¤¨¤ë¿Í¤¬¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤òÇ§¤á¡¢Âº½Å¤·¤¢¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬¸ÄÀ­¤ò³è¤«¤·¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§Ç°¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¡¢ºÇ¸å¤Ë¹ñºÝ¼êÏÃ¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤´°ì²È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¡¢³¤³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤ÎÁ°¸å¤Ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤é¤ò¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤ëÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Ë¾·¤­¡¢º©ÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Â¦¶á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤´°ì²È¤Ï²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤Îµ­»ö¤äÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿´¤ò¹þ¤á¤Æ½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ïº£·î26Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢81¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ê¤É¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÌó3000¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï268¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£