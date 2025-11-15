秋冬に映える『グリーン』！【ROPÉ PICNIC】大人が持ちたい♡「きれいめバッグ」

秋冬コーデの差し色におすすめなのが、知的なムードを添える“グリーン”。なかでも深みのあるトーンなら、きちんと感をキープしつつ、大人の装いに自然と映えるアクセントになりそうです。今回ご紹介するのは、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のショルダーバッグ。上品なカラーと素材感、すっきりとしたフォルムが魅力のアイテム。持つだけでスタイルがぐっと洗練され、オンにもオフにも活躍の予感です。スタッフさんのおすすめスタイリングと合わせて、早速チェックしてみてください。

大人コーデに上品に映える深みグリーン

【ROPÉ PICNIC】「me fit BAG バーチカルラインワイドショルダーバッグ」\4,197（税込・セール価格）

マットなレザー調素材にメタルパーツがきらりと映える、上質感あふれるショルダーバッグ。落ち着いたグリーンのカラーとすっきりとした横長フォルムが、大人の上品さを引き立ててくれそうです。シンプルなデザインなので、カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、日常に程よい華やかさをプラス。長財布が入るサイズ、マチ付きデザインで、収納力も高そうです。ストラップは長さ調節ができ、肩掛けも斜め掛けもスマートに決まりそう。

きれいめコーデにもすっと馴染む上品さ

こちらのスタッフさんが提案するのは、ネイビーのキャミワンピにグレーのリブトップスを合わせた大人のきれいめスタイル。そこにグリーンのバッグを添えることで上品なトーンが響き合い、洗練された落ち着きのある雰囲気に仕上がっています。肩にさらりとかけるだけで、自然とエレガントなムードを後押し。主張しすぎないのに存在感があり、全体をすっきり見せてくれそうなバランスのよさも魅力です。

カジュアルにも自然に馴染むバランス

スッキリとしたデザインで、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいバッグ。こちらのスタッフさんは、ネルシャツ × ワイドパンツのメンズライクコーデに取り入れて、ほんのり女性らしさをプラス。バッグのカラーをシャツのチェック柄のカラーとリンクさせることで、統一感のあるこなれスタイルに仕上がっています。斜め掛けでボディバッグ風に持てば、抜け感のあるカジュアルムードに。グリーンは今季注目のブラウン系とも好相性で、秋冬コーデを引き立てるアクセントを添えてくれそう。

優しさにバッグで凛とした表情を添えて

クラシカルでフェミニンなムードのコーデにも、バッグの端正なデザインがよく映えます。カチッとしたフォルムが甘さを程よく引き締め、カジュアルながらきちんと感もキープ。こちらのスタッフさんのように、ベージュでまとめた淡色スタイルには、グリーンのバッグが大人のアクセントとして存在感を放ってくれそうです。いつものコーデにプラスするだけで、ぐっと上品な雰囲気が引き立ったスタイルに。

writer：Kae.S