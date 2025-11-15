¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡¢DF¥Ï¥¦¥»¥ó¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÀïÂÓÆ±¤»¤º¡ÄÉé½ý¤Î²ÄÇ½À¤ÇCB3¿ÍÂÎÀ©¤Ë
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊRFEF¡Ë¤Ï15Æü¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÓÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDF¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²¤½£Í½Áª¤Ç³«Ëë4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢¼ó°Ì¤ò²÷ÁöÃæ¡£11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï»Ä¤ë2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢18Æü¤Ë¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£2°Ì¥È¥ë¥³¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö3¡×¤È¡¢15Æü¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï13Âç²ñÏ¢Â³17²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RFEF¤Ïº£·î7Æü¤Ëº£²ó¤Î²¤½£Í½Áª¤ËÎ×¤à26Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¥Ï¥¦¥»¥ó¤ÎÌ¾Á°¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡RFEF¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ï¡Ö¶âÍËÆü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¶ÚÆù¤òÄË¤á¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥ÎÂÐ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î°ìÀï¤Ç¡Ö¤¹¤Ç¤ËÉÔ²÷´¶¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²óÉü¤·¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢FW¥µ¥à¡¦¥ª¥â¥í¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¡¢Î¥Ã¦¤·¤¿¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤ËÂå¤ï¤êÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥ë¥È¥¹¤â¥Ï¥¦¥»¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Àï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ï¥¦¥»¥ó¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁªÂò»è¤Ï¥¢¥¤¥á¥ê¥¯¡¦¥é¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¢¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¤Î3¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
