¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¡Ö½éÍ¥¾¡¤È£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¡¡¥³¡¼¥¹µÏ¿¤Î¡Ö£¶£²¡×¤Ç£³£¹°Ì¢ª£·°Ì¤ËµÞÉâ¾å¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ
¢¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡»°°æ½»Í§£Ö£É£Ó£ÁÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¡Âè£³Æü¡Ê£±£µÆü¡¢ÀÅ²¬¡¦ÂÀÊ¿ÍÎ£Ã¸æÅÂ¾ì£Ã¡á£·£²£¶£²¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£°¡Ë
¡¡½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦£²£´ºÐ¤Î¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¡Ê¥¼¥Ó¥ª¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬£³£¹°Ì¤Ç½Ð¤Æ£±¥¤¡¼¥°¥ë¡¢£¶¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤ÇÂç²ñ¥³¡¼¥¹µÏ¿¤Î£¶£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£¶°Ì¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÏÁ°È¾¤Î£±£³ÈÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ÅÀî¤Ï¡ÖÆþ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê²¼¤ê¥Õ¥Ã¥¯¤Î£·¥á¡¼¥È¥ë¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢£±£´ÈÖ¤Ï£²¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£µÈÖ¤Ï£²£°¥»¥ó¥Á¡¢£±£¶ÈÖ¤Ï£´¥á¡¼¥È¥ë¤ò·è¤á¤Æ£´Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¤é¥Ï¡¼¥Õ£²£¹¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿£±£·ÈÖ¤Ï£³¥á¡¼¥È¥ë¤ò³°¤·¤¿¤¬¡¢£±£¸ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Çº¸¥«¥é¡¼¤«¤é£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨£¸£¸¡¦£¸£¹¡ó¤ÏÁ´ÂÎ£±°Ì¤È¥·¥ç¥Ã¥ÈÀºÅÙ¤ÏÈ´·²¡£¥Ñ¡¼£·£°¤Ë¤ª¤±¤ëÂç²ñµÏ¿¤ò£±ÂÇ¹¹¿·¤·¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£¶£²¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤Þ¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÂÀÊ¿ÍÎ£Ã¸æÅÂ¾ì£Ã¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿ÆüÂç¥´¥ë¥ÕÉô»þÂå¤Ë£±¡Á£³·îº¢¤Ë¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢ËèÇ¯£±£°¥é¥¦¥ó¥É¤Û¤É²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¡¢¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¡×¡£Åö»þ¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤ÆÎý½¬¾ì¤Îµå½¦¤¤¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¬¡¢²¸ÊÖ¤·¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡£²£°£°£°Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±³ØÇ¯¤Ç¤ÏÃæÅç·¼ÂÀ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢蟬ÀîÂÙ²Ì¡Ê¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¡¢Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë¤é¤¬¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¡£¸ÅÀî¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤µîÇ¯¡¢£²Ç¯Á°¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÁá¤¤¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±ÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ç¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï£³£µ°Ì¡£¡Ö½éÍ¥¾¡¤È£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤ä¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¾å°Ì¤ÎÁª¤Ð¤ì¤·£³£°¿Í¤Ë¤è¤ëº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Ê£Ô¥«¥Ã¥×¡Ê£±£²·î£´¡Á£·Æü¡¢Åìµþ¤è¤ß¤¦¤ê£Ã£Ã¡áÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤âÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¡£