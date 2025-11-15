·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼CMÂè£³ÃÆ¡Ö¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡×¸ø³«
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼CM¡¢£¸½µÏ¢Â³¸ø³«¤ÎÂè£³ÃÆ¡Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡Ï¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼CM¡Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡Ï
Á´¹ñ·à¾ì¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡£ËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼CM¤ò8½µÏ¢Â³¤Ç¸ø³«Ãæ¡£11·î15ÆüÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡Ï¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬¡Á23´¬¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤¬¸¶ºî¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ïufotable¡£
²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¡ÊÇ©¤Ï¡Ö¥Í¡Ü¼¤¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡Ë¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢¡Ôµ´»¦Ââ¡Õ¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜºî¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£
2020Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤ò¸ø³«¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£
2023Ç¯2·î¤è¤ê¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¾å¸¹½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤Ø¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£
2024Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÁ°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë145°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢5·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤ò»°Éôºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¤¬£··î£±£¸Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¡£