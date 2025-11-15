¡Ú¥¯¥êー¥ó¡Û¿Íµ¤¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Î¹á¤ê¤ò¼ê·Ú¤Ë♡¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ò¥¯¥êー¥ó¡Ó¤Î¡Ö¥ê¥¶ー¥Ö¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î12Æü(¿å)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥êー¥ó ¥ê¥¶ー¥Ö ¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î2¼ï¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥×¥É¥Á¥§¥êー¡×¤È¡Ö¥¹¥¥ó¡×¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡
´ÅÈþ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥×¥É¥Á¥§¥êー¡×
¥¯¥êー¥ó ¥ê¥¶ー¥Ö ¥Û¥¤¥Ã¥×¥É¥Á¥§¥êー ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
¥ï¥¤¥ë¥É¥Á¥§¥êー¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¦¥©ー¥¿ー¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Õ¥ëー¥Æ¥£ ¥°¥ë¥Þ¥ó¤Ê¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥¯¥êー¥ó ¥ê¥¶ー¥Ö ¥Û¥¤¥Ã¥×¥É¥Á¥§¥êー ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¡£
¥ß¥â¥¶¤ä¥¢ー¥â¥ó¥É¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò½Å¤Í¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¥×¥é¥ê¥Í¤È¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¯ìÔÂô¤ÊÍ¾±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¥¶ー¥È¤òÅ»¤¦¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ç¡¢Å»¤¦¿Í¤â¼þ°Ï¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¹áÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ë¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
Yunth¤¬Â£¤ëÅß¤ÎBeauty Gift¢ö¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ç¡ÈÅßÈþÈ©¡É¤òÀè¼è¤ê
¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¥ó¡×¤Î¹á¤ê
¥¯¥êー¥ó ¥ê¥¶ー¥Ö ¥¹¥¥ó ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
¡Ö¥¯¥êー¥ó ¥ê¥¶ー¥Ö ¥¹¥¥ó ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¤Ï¡¢Êú¤¤·¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë ¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¡£
¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤ä¥Ï¥Ëー¥µ¥Ã¥¯¥ë¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤Ë¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¡ö¤¬Á¡ºÙ¤Ê´Å¤µ¤òÅº¤¨¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É¤È¥à¥¹¥¯¤¬¤ä¤µ¤·¤¯È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ã±ÂÎ¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¹á¤ê¤È½Å¤Í¤Æ¤âÈþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¹á¤ê¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¥¨¥³¥³¥ó¥·¥ã¥¹ & ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¹áÎÁ
¥Û¥ê¥Çーµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È
¥¯¥êー¥ó¥ê¥¶ー¥Ö ¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È
2025Ç¯11·î12Æü(¿å)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¯¥êー¥ó ¥ê¥¶ー¥Ö ¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡×(6,160±ßÀÇ¹þ)¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥×¥É¥Á¥§¥êー¡×¤È¡Ö¥¹¥¥ó¡×¤Î5mL¥µ¥¤¥º¤ò³Æ1¼ï¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
µ¤·Ú¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¹á¤ê¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥ë¥À¥ó ¥Ç ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡×¤Ç¤Ï¿Íµ¤6¼ï¤Î50mL¥µ¥¤¥º(³Æ12,100±ßÀÇ¹þ)¤âÅ¸³«¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¹á¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¤Ç´¶¤¸¤ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë
Åß¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ò¥¯¥êー¥ó¡Ó¤Î¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡È¤ä¤µ¤·¤¤¤Ì¤¯¤â¤ê¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£
¥Û¥¤¥Ã¥×¥É¥Á¥§¥êー¤Î´Å¤µ¤È¡¢¥¹¥¥ó¤ÎÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¿´¤Þ¤Ç²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¤³¤ÎÅß¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥º¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö