»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬Í£°ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡×¡ÖÁ°²ó¤Ï°Õ³°¤È»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ£±£±¡Ý£´´Ú¹ñ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£·ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó£²»àÆóÎÝ¡£ÂÇÀÊ¤Ë¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤ò·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢µå¿³¤¬±¦¼ê¤Çº¸¼ê¼ó¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¡¢µ¬Äê¤ÎÅêµå»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢£±¥Ü¡¼¥ë¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â±¦ÏÓ¤ÏºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡Ê¿ÎÉ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¼ÂÀï¤Ç°Õ³°¤È»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥µ¥¤¥ó¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤·¤¿¤é»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤À¤È¤â¤¦¾¯¤·°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿£±£°Æü¤Î¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢£±²ó¤ò¤ï¤º¤«£µµå¤Î»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤éÅêµå´Ö³Ö¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤«¤é²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¡¢»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò·×»»¤·¤Æ»î¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Åê¼ê¤ÏÁö¼ÔÉÔºß»þ¤Ë¤Ï£±£µÉÃ°ÊÆâ¡¢Áö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï£±£¸ÉÃ°ÊÆâ¤ËÅêµå¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢µ¬Äê»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï£±¥Ü¡¼¥ë¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡£