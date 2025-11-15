¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¡¢´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤¸¤¿¤¸¡¡¡Ö²¿¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤Ç¤ªÊÖ¤·
¡¡¢¡¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡ÆüËÜ¡½´Ú¹ñ¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦¤¬¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë½¸ÃÄ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î5²ó¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤ËÅö¤Æ¤ë¹ë²÷¤Ê°ìÂÇ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂÇµå¤ÏÅ·°æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¸å¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¡£°ìÅÙ¤Ïµå¾ì¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤ÇÆóÎÝÂÇ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ìÆóÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤À¤Ã¤¿¡£ÌîÂ¼¤¬ÆóÎÝ¾å¤ËÎ©¤Ä¤È´Ú¹ñ¤ÎÆâÌî4¿Í¤¬½¸·ë¡£Å·°æ¤ò»Øº¹¤·¤Ê¤¬¤éÌîÂ¼¤Ë²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÌîÂ¼¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬°ìÀÆ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç²¿¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ï¥Ï¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤ÇÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¿³È½ÃÄ¤Î¶¨µÄ¤ÎËö¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ëÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆÅÙÂÇÀÊ¤ËÌá¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÏºÆ³«¡£¤½¤ÎÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£