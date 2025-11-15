¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ìÄ«¤ÎÃæ·Ñ¤Ç»øJ¤ò²òÀâ¡¡½éÂåÉ½¤ÎÌîÂ¼Í¦¤ò¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò³ä¤Ç¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤âÍß¤·¤¬¤ëÁª¼ê¡×
¡¡¸µÀ¾Éð¤Î¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¡Ê45¡á¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬15Æü¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤ÎÆüËÜ¡½´Ú¹ñÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÁ¾Ã«¤¬ÀèÈ¯¤·¤Æ3²ó¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¡£¾¾ºä¤µ¤ó¤Ïºò½Õ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥ó¥×¤ò¼èºà¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÈó¾ï¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î³ÑÅÙ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Á¾Ã«¤Ï2²ó¤ÎÀèÆ¬¤Î4ÈÖ¡¦âº»Üßå¤òÆâ³ÑÄ¾µå¤ÇÊá¼ÙÈô¤Ë¡£3²ó1»à¤Ç¤â8ÈÖÂÇ¼Ô¤òº¸Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¾¾ºä¤µ¤ó¡£
¡¡6²ó¤Ë¤ÏÂçÎÌ6ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡£´ßÅÄ¤Î·è¾¡3¥é¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌîÂ¼Í¦¡¢ÀÐ¾å¤¬Áª¤ó¤À»Íµå¤âÆÀÅÀ¤ËÍí¤ß¡ÖËÜÎÝÂÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ç´¤ê¶¯¤¯»Íµå¤â¼è¤ì¤ë¡£Áê¼êÅê¼ê¤Ï·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌîÂ¼Í¦¤Ï»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤â¹¥¼é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò³ä¤¬¤Ç¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤âÍß¤·¤¬¤ëÁª¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºä¤µ¤ó¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦°ì¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿Âè1²ó¡¢Âè2²óWBC¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³MVP¡£ºÆ¤Ó¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë·ü¤±¤ë¶¯¤¤»×¤¤¤¬É¬Í×¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£
¡¡¤½¤ÎWBC¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤È1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇºÆ¤ÓÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¤Î³ÔÉË¤Ë3²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¹¶Î¬¡£¡ÖÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾¾ºä¤µ¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î´Ú¹ñ¤Ë¤Ï10Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÊÁª¼ê¤Ï¡ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£