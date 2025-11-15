»³²¼ÃÒµ×¡¢19Ç¯¤Ö¤êÆü¥Æ¥ì¤Ç¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×ÈäÏª ·ÝÇ½À¸³è30Ç¯¤ÎÎò»Ë¿¶¤êÊÖ¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡Û11·î22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Öwith MUSIC¡×¡ÊËè½µÅÚÍË22»þ¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼ÃÒµ×¡¢¥¸¥à¤Ç¤ÎÆùÂÎÈþÈäÏª
2026Ç¯¤Ë·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»³²¼ÃÒµ×¤Î½é½Ð±é¤¬·èÄê¡£MCÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤È¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¶¦¤Ë¡¢30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òµ®½Å±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î²û¤«¤·¤¤»¨»ïµ»ö¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌ²¤ëµ®½Å±ÇÁü¤Þ¤Ç¡¢½é¡¹¤·¤¤¡È»³P¡É¤Î±ÇÁü¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤±¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï2¶Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖThe Artist¡×¤òÃÏ¾åÇÈ½é²Î¾§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2006Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¤òÆ±¶É¤Ç19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£
2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢11·î3Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿INI¤¬ÅÐ¾ì¡£º£Ç¯¤Ï½é¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä3DAYS¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Ìö¿Ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Èà¤é¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖPresent¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
2025Ç¯8·î¤ËHYBE»±²¼¤ÎBTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤¿BIGHIT MUSIC¤«¤éÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×CORTIS¤¬½é½Ð±é¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖGO¡ª¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡»³²¼ÃÒµ×¡¢30Ç¯¤ÎÎò»Ë¿¶¤êÊÖ¤ë
¢¡INI¡¦CORTIS¡¢²Î¾§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì
