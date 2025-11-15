¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×Âè2ÃÆ½Ð±é¼Ô²ò¶Ø STARTO¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼´ë²è¤Ê¤É¤â·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡ÛÝ¯°ææÆ¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë11·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×¡ÊÂè1Éô¡¦¤Ò¤ë3»þ55Ê¬¡Á4»þ55Ê¬ ¢¨´ØÅì¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷¡¿Âè2Éô¡§¤è¤ë7»þ¡Á10»þ54Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢Âè2ÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢FC»£±ÆÊó¹ð Åê¹Æ¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
º£Ç¯¤Î4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¡¼¡×¤¬Billboard JAPAN¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î5Âç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15Ç¯¡¢¾ï¤ËÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ëback number¡£¼«¿È¤Î³Ú¶Ê28¶Ê¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»ý¤ÄÈà¤é¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë8¿Í¤Î¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëtimelesz¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¾åÈ¾´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éËÜ¿ô211ËÜ¡¢´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¡¢¤µ¤é¤Ë6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏBillboard JAPAN¤ÎÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈHot Albums¡É¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìö¿Ê¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¼«¿È´ØÏ¢¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢¾åÈ¾´ü¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿Snow Man¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î5·î¡Á7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ç½é¤È¤Ê¤ë3Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¹ç¤ï¤»68Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÁí¹ç¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¡¦Billboard JAPAN HOT 100¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤¿King ¡õ Prince¡£
º£Ç¯¤Î4·î2Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢È¾Ç¯Â¤é¤º¤ÇForbes JAPAN¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×¤ËÁª½Ð¡£7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤ÎºÇÂ¿½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎòÂåºÇ¹â½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ëHANA¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢Omoinotake¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢SUPER BEAVER¡¢Superfly¡¢Da-iCE¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢¡¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢M!LK¤Ê¤É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬Â³¡¹¤È·èÄê¤·¤¿¡£
SixTONES¤äSnow Man¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú8ÁÈ¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÌ´¤Î³Ú¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤¬·èÄê¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëSTARTO¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é²Î¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿Ì¾¶Ê¤Ë¤è¤ë¡Ö²»³Ú¤ÎÎ¹¡×¥á¥É¥ì¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
Æ±´ë²è¤Ë¤Ï¡¢SUPER EIGHT¡¢Hey! Say! JUMP¡¢timelesz¡¢King ¡õ Prince¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢King ¡õ Prince¤Î2¿Í¤¬¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¤Î¾ë¡×Á°¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÆÏ¤±¤ë´ë²è¤â¡£ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Ado¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢A¤§! group¡¢m-flo¡¢Omoinotake¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢King ¡õ Prince¡¢Creepy Nuts¡¢SUPER EIGHT¡¢SUPER BEAVER¡¢ Superfly¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢¡¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢ HANA¡¢Perfume¡¢Hey! Say! JUMP¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢M!LK¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¢¡¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×Âè1ÃÆ½Ð±é¼Ô²ò¶Ø
¢¡¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×´ë²è²ò¶Ø
¢¡½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
