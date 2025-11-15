»³²¼ÃÒµ×¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ç·ÝÇ½À¸³è30Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ªINI¡¢CORTIS¤Î½Ð±é¤â·èÄê
11·î22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øwith MUSIC¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË22»þ～¡Ë¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤Ó²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê
INI¡ÖPresent¡×
CORTIS¡ÖGO!¡×
»³²¼ÃÒµ×¡ÖThe Artist¡×¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×
¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¸Þ½½²»½ç
¢£µ®½Å±ÇÁü¤âÂ¢½Ð¤·
2026Ç¯¤Ë·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»³²¼ÃÒµ×¤¬¡Øwith MUSIC¡Ù½é½Ð±é¡£MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¤È¤â¤Ë30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤Î²û¤«¤·¤¤»¨»ïµ»ö¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌ²¤ë¤ªÊõ±ÇÁü¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖThe Artist¡×¤òÃÏ¾åÇÈ½é²Î¾§¡£2006Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤òÆü¥Æ¥ì19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£
²Î¾§¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢INI¤ÈCORTIS¤¬ÅÐ¾ì¡£
INI¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖPresent¡×¤ò¡¢º£²ó¤¬¡Øwith MUSIC¡Ù¤È¤Ê¤ëCORTIS¤Ï¿·¶Ê¡ÖGO!¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øwith MUSIC¡Ù
11/22¡ÊÅÚ¡Ë22:00～22:54
MC¡§ÍÆ¯Í³Èþ»Ò
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¾¾²¼Þ«Ê¿
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§INI¡¢CORTIS¡¢»³²¼ÃÒµ×
