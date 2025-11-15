¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡ÙÂè2ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËKing & Prince¡¢Da-iCE¡¢HANA¤é¡ªÆÃÊÌ´ë²è¤âÈ¯É½
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
11·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢Omoinotake¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢King & Prince¡¢SUPER BEAVER¡¢Superfly¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢HANA¡¢M!LK¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î16ÁÈ¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤Î°ìÉô¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤é²Î¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿Ì¾¶Ê¤Ë¤è¤ë¡Ö²»³Ú¤ÎÎ¹¡×¥á¥É¥ìー
SixTONES¤äSnow Man¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú8ÁÈ¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÌ´¤Î³Ú¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ìー¤¬·èÄê¡£
¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëSTARTO¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤é²Î¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿Ì¾¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¡£³Æ¥°¥ëー¥×¤Î²Î¾§³Ú¶Ê11·î28Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£
»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
¡¦SUPER EIGHT
¡¦Hey! Say! JUMP
¡¦timelesz
¡¦King & Prince
¡¦SixTONES
¡¦Snow Man
¡¦Travis Japan
¡¦A¤§! group
¢£King & Prince¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¤Ç²Î¾§
King & Prince¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¤Î¾ë¡×Á°¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ～´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È～¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢11·î22Æü¤Ë¤Ï½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè3ÃÆ¤òÈ¯É½Í½Äê¡£ÆÃÊÌ´ë²è¤ÎÂ³Êó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÆü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù
11/29¡ÊÅÚ¡Ë
Âè°ìÉô 15:55～16:55¡¡¢¨´ØÅì¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷
ÂèÆóÉô 19:00～22:54
Áí¹ç»Ê²ñ¡§Ý¯°ææÆ
»Ê²ñ¡§±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§Ado¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢A¤§! group¡¢m-flo¡¢Omoinotake¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢King & Prince¡¢Creepy Nuts¡¢SUPER EIGHT¡¢SUPER BEAVER¡¢Superfly¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢HANA¡¢Perfume¡¢Hey! Say! JUMP¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢M!LK¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/best-artist/