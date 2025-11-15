»³²¼ÃÒµ×¡Öwith MUSIC¡×½é½Ð±é¡ª¤½¤ÎÎò»Ë¤òµ®½Å±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë ºÇ¿·¶Ê¡ÖThe Artist¡×¤òÃÏ¾åÇÈ½é²Î¾§¡õ¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¤âÈäÏª
¼¡²ó11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë10»þ¡ÁÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Öwith MUSIC¡×¡£11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª
ÍèÇ¯¡¢·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»³²¼ÃÒµ×¤¬¡Öwith MUSIC¡×½é½Ð±é¡ªMCÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤È¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¶¦¤Ë¡¢30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òµ®½Å±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î²û¤«¤·¤¤»¨»ïµ»ö¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌ²¤ëµ®½Å±ÇÁü¤Þ¤Ç¡¢½é¡¹¤·¤¤¡È»³P¡É¤Î±ÇÁü¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¹ë²Ú2¶Ê¥é¥¤¥Ö¡ªºÇ¿·¶Ê¡ÖThe Artist¡×¤òÃÏ¾åÇÈ½é²Î¾§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2006Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£
²Î¾§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢INI¤ÈCORTIS¡ª
2021Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢11·î3Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿INI¡£º£Ç¯¤Ï½é¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä3DAYS¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Ìö¿Ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Èà¤é¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖPresent¡×¤òÈäÏª¡£º£Ç¯¤Î8·î¤Ë¡¢HYBE»±²¼¤ÎBTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤¿BIGHIT MUSIC¤«¤éÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×CORTIS¤Ï¡Öwith MUSIC¡×½é½Ð±é¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖGO!¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ã½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ä¢¨¸Þ½½²»½ç
INI¡¢CORTIS¡¢»³²¼ÃÒµ×
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§https://x.com/ntv_withmusic
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼° Instagram ¡§https://www.instagram.com/withmusic_ntv/
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼° TikTok ¡§https://www.tiktok.com/@ntv_withmusic
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@ntv_withmusic
¢£TVer¡§https://bit.ly/ntv_withmusic_Art_TVer