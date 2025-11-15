¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×ÂèÆóÃÆ ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó²ò¶Ø¡ª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È8ÁÈ¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼·èÄê¡ª¡Ú°ìÍ÷¤¢¤ê¡Û
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÂè°ìÉô ¤Ò¤ë3»þ55Ê¬¡Á4»þ55Ê¬¡Ê¢¨´ØÅì¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷¡Ë¡¦ÂèÆóÉô ¤è¤ë7»þ¡Á10»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²»³Ú¤ÎÎ¹¡ÁMusic journey¡Á¡×¡£ÁíÀª40ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹ë²ÚÀ¸¥é¥¤¥Ö¤Ë¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¹ë²Ú´ë²è¤â¡ªËÜÆü¤Ï¡¢ÂèÆóÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¤È¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È8ÁÈ¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª
¡ã11/15»þÅÀ ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°ìÍ÷¡ä
Ado¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢A¤§! group¡¢m-flo¡¢Omoinotake¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢King & Prince¡¢Creepy Nuts¡¢SUPER EIGHT¡¢SUPER BEAVER¡¢Superfly¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢HANA¡¢Perfume¡¢Hey! Say! JUMP¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢M!LK
¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë
¼¡²ó¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó²ò¶Ø¡¦Âè»°ÃÆ¤òÍ½Äê¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×¤Ç¤·¤«¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¾ðÊó¤â¡ª
¡ãÂèÆóÃÆ²ò¶Ø¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ä
¢£º£Ç¯¤Î4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¡¼¡×¤¬Billboard JAPAN¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î5Âç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15Ç¯¡¢¾ï¤ËÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ëback number¡£¼«¿È¤Î³Ú¶Ê28¶Ê¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»ý¤ÄÈà¤é¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×8Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é
¢£2025Ç¯¡¢8¿Í¤Î¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëtimelesz¡£¾åÈ¾´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éËÜ¿ô211ËÜ¡¢´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¡¢¤µ¤é¤Ë6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏBillboard JAPAN¤ÎÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈHot Albums¡É¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÌö¿Ê¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤µ¤Ë¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¢£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾å½é¡¦½éÆü¤Ç110 ËüËçÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¡£¼«¿È´ØÏ¢¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢¾åÈ¾´ü¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿Snow Man
¢£º£Ç¯¤Î5·î¡Á7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤Ç½é¤È¤Ê¤ë3Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¹ç¤ï¤»68Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÁí¹ç¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¡¦Billboard JAPAN HOT 100¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤¿King & Prince
¡úKing & Prince¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç²Î¾§
ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ªKing & Prince¤Î2¿Í¤¬¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¤Î¾ë¡×Á°¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¢£º£Ç¯¤Î4·î2Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢È¾Ç¯Â¤é¤º¤ÇForbes JAPAN¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡×¤ËÁª½Ð¡£7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤ÎºÇÂ¿½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎòÂåºÇ¹â½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ëHANA
¢£¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬Â³¡¹¤È·èÄê¡ª²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢Omoinotake¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢SUPER BEAVER¡¢Superfly¡¢Da-iCE¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢M!LK
¡ã¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é²Î¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿Ì¾¶Ê¤Ë¤è¤ë¡Ö²»³Ú¤ÎÎ¹¡×¥á¥É¥ì¡¼¡ä
SixTONES¤äSnow Man¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú8ÁÈ¤Ë¤è¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¡ªÌ´¤Î³Ú¶Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤¬·èÄê¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëSTARTO¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é²Î¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿Ì¾¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¦SUPER EIGHT
¡¦Hey! Say! JUMP
¡¦timelesz
¡¦King & Prince
¡¦SixTONES
¡¦Snow Man
¡¦Travis Japan
¡¦A¤§! group
³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Î¾§³Ú¶Ê¤Î²ò¶Ø¤Ï11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÌë¤òÍ½Äê¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ãÆü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡×³µÍ×¡ä
¢£ÊüÁ÷Æü¡§
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Âè°ìÉô ¤Ò¤ë3»þ55Ê¬¡Á4»þ55Ê¬ ¢¨´ØÅì¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷
ÂèÆóÉô ¤è¤ë7»þ¡Á10»þ54Ê¬
¢£½Ð±é¼Ô
Áí¹ç»Ê²ñ¡§Ý¯°ææÆ
»Ê²ñ¡§±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
