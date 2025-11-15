½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¡¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°»ÅÍÍ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤ë¤È¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¸ì¤ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê70¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡ÊÅÚÍË¡¡¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½êÍ¤Î84Âæ¤Î°¦¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½ê¤¬ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë24»þ´Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òÁö¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2010Ç¯¤ËÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ù¥ó¥Ä SLS AMG¡×¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Ä¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ëAMG¤¬½é¤á¤Æ´°Á´ÆÈÎ©³«È¯¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ºÇ¹â»þÂ®¤Ï317¥¥í¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°»ÅÍÍ¤Î°ìÂæ¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï½ê¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ê¤Ï¡ÖÄ«¥¤¥ÁÅìµþ¤òÁö¤ë¤Ç¤·¤ç¡£ÀÄ»³ÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤«Çï¼ê¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£²¶¤ò¸«¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼Ö¤ò¸«¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤ë¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï¡È²¶¤Î¼Ö¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÁ´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤ì¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È¡È¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£