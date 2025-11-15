¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡ÖÉÝ¤¤¤Ê¤È¡Ä¥á¥¸¥ã¡¼µé¤ÎÁª¼ê¡×¡¡´Ú¹ñ¤Î22ºÐ³°Ìî¼ê¤ÏWBCËÜÈÖ¤Ç¤âÍ×·Ù²ü
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡ÆüËÜ11¡½4´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15Æü¡¢¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£3¡½3¤Î5²ó¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê29¡áµð¿Í¡Ë¤¬ÂåÂÇ¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤¬12°ÂÂÇ¤Ç11ÅÀ¤òÃ¥¤¤²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ë¤Ï2015Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×½à·è¾¡¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Éé¤±¤Ê¤·¤Î10Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ç1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤ëÁê¼ê¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ù²ü¤¹¤Ù¤Áª¼ê¡¢ÆÃÄ§¤òÃÎ¤ë³Ê¹¥¤Êµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤ÏÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖºòÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¥¢¥óÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ÆÇ÷ÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÈôµ÷Î¥¡¢ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Îý½¬¤Ç¤â¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÅö¤Æ¤ëÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼µé¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥à¡¦¥É¥è¥óÁª¼ê¤âº£²ó¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÂÇÀþ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï8¡¢9Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¡¢WBC£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤ë¥Á¥§¥³¤ÈÀï¤¤Ï¢¾¡¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð24ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆüËÜÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£WBC¤Ç4Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤Ø¡¢¼ã¼ê¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ëÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£