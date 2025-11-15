»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦À¾Àî¡¢2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡Ö1¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï100ÅÀ¡×¤â¡Ö1µå¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Ê¤¤µÍ¤á¤Î´Å¤µ¤¬¤Þ¤¿½Ð¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬15Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡Ù¤Ç¡¢2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø7ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿À¾Àî¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î3²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀèÈ¯¡¦¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¹â¤á¤Î152¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÕ¤é¤ï¤º¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·½ÐÎÝ¡£
¡¡Â³¤¯1¡Ý3¤Î4²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤â¡¢2ÈÖ¼ê¡¦¥¤¡¦¥í¥¦¥ó¤Î½éµå137¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥é¥¤¥ÈÀþ¤ËÇË¤ëÆ±ÅÀ¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é±¦Êý¸þ¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬1µå¤Ç·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡6¡Ý3¤Î5²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥¤¡¦¥Û¥½¥ó¤¬Åê¤¸¤¿2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é5µåÌÜ¤Î145¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸¼ê¼óÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ë¡£¼êÅö¤Æ¤Î¤¿¤á¡¢°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¢À¾Àî¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡£À¾Àî¤¬¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤ª¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Áö¤Ã¤Æ¤â¡¢9¡Ý3¤Î5²óÌµ»àËþÎÝ¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚÂÙ¡Ê¹Åç¡Ë¤Î¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÍî¤Á¤ë°ÂÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¤³¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ç¡È1¤ÄÀè¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤¦ÁöÎÝ°Õ¼±¡É¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤ÇÁáÂ®¼ÂÁ©¤·¤¿¡£
¡¡9¡Ý3¤Î6²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢º¸¤Î¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤â¡¢9¡Ý4¤Î8²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥¯¤¬3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¤Î151¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸«Á÷¤ê»Íµå¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï2°ÂÂÇ2»Í»àµå2ÂÇÅÀ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¡Ö7ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ÂÇ¤Á¼è¤é¤ìÊý¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½éµå¤ÇÃÆ¤ÊÖ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢1ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¥Ò¥Ã¥È½Ð¤¿¸å¤Ë¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦2ËÜ¡¢3ËÜÂÇ¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Çµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö1¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï100ÅÀ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç»°¿¶¡¢1µå¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Ê¤¤µÍ¤á¤Î´Å¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤¿½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤Þ¤¿ÌÀÆüÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤é¸«¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ò¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç£±ÂÇÀÊÌÜ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±ÅÀ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢½éÂÐÀï¤Ç¤¢¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿À¾Àî»Ë¾Ì¡£16Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤â¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ