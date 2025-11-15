´¨¤¤Æü¤Ë¡È¤³¤Î1Ëç¡É¡ª¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÛÂç¿Í¤ÎÁêËÀ♡¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ù¥¹¥È¡×
³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤âÍ«Ýµ¤Ê´¨¤¤Æü¤Ï¡¢ËÉ´¨¤·¤Ä¤Ä¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡¢µ¡Ç½ÀÍ¥½¨¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¯Ãå¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥·¥çー¥È¾æ¥Ù¥¹¥È¤ò¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Î¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç¡¢ËÉ´¨ & ¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤Æ¡£
¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ù¥¹¥È¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ë¤·¤Æ¤âÃåËÄ¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¥Ù¥¹¥È¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¹âµ¡Ç½ÃæÌÊ¤¬¶õµ¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤«¤éÃÈ¤«¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¶ß¤òÆâÂ¦¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ó¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤ÇÎ±¤á¤ë¤È¡¢V¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤âÃå¤é¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¼ýÇ¼ÂÞ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô¤Î¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¡£Ùû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤â¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥«¥éーËÉÙ¤ÊÁ´7¿§Å¸³«¡£
¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥Ù¥¹¥È¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥¹¥«ー¥È¤Ë¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÉý¤ò¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¾õ¤Ë¤·¤¿V¥¥ë¥È¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤¬¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¹âµ¡Ç½ÃæÌÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó¸µ¤òÊ¤¤¦¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£¥ª¥êー¥Ö¡¦¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¾åÉÊ¤Ê¿§Ì£¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³ー¥Ç¤Îº¹¤·¿§¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤âÅ¸³«¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M