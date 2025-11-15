¼ã¤¤ÃËÀ¤ä¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ç¤Ï¡Ö½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¡×¤¬½Æµ¬À©¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À
°ìÈÌ¿Í¤Ë¤è¤ë½Æ½ê»ý¤¬¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢½ÆÍð¼Í»ö·ï¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Æü¤Ë1¡Á2·ï¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç½ÆÍð¼Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤é¤¯¡¢½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤Ï¿Í¡¹¤ò½Æµ¬À©»Ù»ý¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Fear of Mass Shootings and Gun Control Sentiment: A Study of Emerging Adults in Contemporary America - Turanovic - 2025 - Social Science Quarterly - Wiley Online Library
For young Republicans and men, fear of mass shootings fuels opposition to gun control
https://www.psypost.org/for-young-republicans-and-men-fear-of-mass-shootings-fuels-opposition-to-gun-control/
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï½ÆÍð¼Í»ö·ï¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ç½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Î¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢18ºÐ¡Á29ºÐ¤Î¡Ömassacre generation(µÔ»¦¤ÎÀ¤Âå)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¯ÎðÁØ¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î½ÆÍð¼Í»ö·ï¤äÂçÎÌ»¦¿Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤ÈÉÔ°Â¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡Ö½ÆÍð¼Í»ö·ïÀ¤Âå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢15¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö½ÆÍð¼Í»ö·ï¡×¤Î¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ç - GIGAZINE
°ìÈÌ¤Ë¡¢½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬¹â¤¤¤Û¤É½Æµ¬À©¤ò»Ù»ý¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤¬À¯¼£Åª¸¢ÎÏ¤ò°®¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢½Æµ¬À©¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥³¥í¥é¥ÉÂç³Ø¥Ü¥ë¥À¡¼¹»¤Î¼Ò²ñ³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥È¥¥¥é¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Á´ÊÆ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ç¤ÏÁ´ÊÆ50½£¤Ë½»¤à18¡Á29ºÐ¤Î¼ã¼Ô1674¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö½Æ¤Î½êÍ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç°ÂÁ´À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¡ÖÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç½Æ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤òµö²Ä¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡×¤Ê¤É¡¢½Æ´ï¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Èï¸³¼Ô¤Î½Æµ¬À©¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½ÆÍð¼Í»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¡¢½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£Åª½êÂ°¤äÀÊÌ¡¢¿Í¼ï¡¢³ØÎò¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÅý·×Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Èï¸³¼Ô¤Î60¡ó°Ê¾å¤¬½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤È½Æµ¬À©»Ù»ý¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´ØÏ¢À¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾Ü¤·¤¯ÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
À¯¼£Åª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ÊÌ¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶¦ÏÂÅÞ°÷¤Þ¤¿¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤È¼«Ç§¤¹¤ë¼ã¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬½Æµ¬À©¤Ø¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÎÄã²¼¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¿Í¡¹¤Ç¤Ï¡¢½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤¬À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë½Æµ¬À©¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿Á±¿Í¡×¤Ë¤è¤ë¼«±Ò¤Ø¤Î¿®Ç°¤ò¶¯¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÊÌ¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬Äã¤¤ÃË½÷¤Ç¤Ï½Æµ¬À©¤Ø¤Î¸«²ò¤¬»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶²ÉÝ¿´¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½÷À¤Ç¤Ï½Æµ¬À©¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï½Æµ¬À©¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤ò²ÈÂ²¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¢¤ë¤¤¤ÏÍÜ°é¼Ô¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÊ¸²½Åª´ÑÇ°¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ÑÇ°¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢½Æ´ï¤Î½êÍ¤¬²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¼êÃÊ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÈùÌ¯¤Êº¹¤¬¤ß¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Û¤É½Æµ¬À©¤Ø¤Î»Ù»ý¤â¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÌÅìÉô¤Ç¤ÏµÕ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÌÅìÉô¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤½Æµ¬À©Ë¡¤¬»î¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê½ÆÍð¼Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½»Ì±¤é¤¬½Æµ¬À©¤Î¸ú²Ì¤òµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¿Í¼ï¤äÌ±Â²¡¢³ØÎò¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ï¡¢½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤È½Æµ¬À©¤È¤Î´ØÏ¢¤ËÍ°Õ¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥¥¥é¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢½¸ÃÄË½ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶¦ÄÌ¤Î¶²ÉÝ¤¬¡¢½Æµ¬À©¤ËÂÐ¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÂÖÅÙ¤òÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤é¤ò¤à¤·¤íÎ¾¶Ë²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç´ØÏ¢À¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬½Æµ¬À©¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â½Æµ¬À©¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬¶²ÉÝ¿´¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èï¸³¼Ô¤Î½¸ÃÄ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ãÇ¯ÁØÁ´ÂÎ¤ò´°Á´¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉÀ×Ä´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ç½ÆÍð¼Í»ö·ï¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¤Ë¹Í¤¨Êý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´Íý³Ø·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎPsyPost¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¸¦µæ¤Ï·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢½Æµ¬À©Ë¡¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê¾Íè¤¬¡¢°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤¬ÁÛÄê¤¹¤ë¤Û¤ÉÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÎÌ¤Î½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Î±Æ¶Á²¼¤Ç°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÇ§¼±¤¬¡¢²ò·èºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò¼«Æ°Åª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£