¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®¡¦±§ÅÔµÜ°ªÀ±¤¬ÂæÏÑ£×£Ì³«ËëÀï¤Ç£±°ÂÂÇ£±ÅðÎÝ
¢¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÂæÏÑ»³ÎÓ£¸¡½£¶£Î£Ð£ÂÁªÈ´¡Ê£±£µÆü¡¦À¡À¶¸ÐËÀµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¡¦±§ÅÔµÜ°ªÀ±¡Ê¤¤µ¤é¡ËÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£Î£Ð£ÂÁªÈ´¡×¤Î¡Ö£¹ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤À¤Ã¤¿£²²ó£²»à°ìÎÝ¤ÇÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢£¶²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é±¦ÏÓ¤Î³°³Ñ¹â¤á£±£´£°¥¥íÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ø±¿¤Ó¡¢£¸²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï»Íµå¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÀª¤Ç¤ÏºäËÜÃ£¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£µÈÂ¼¡¢ÁêÂô¤Ï½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£