¡¡¥¿¥ì¥ó¥È½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê70¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡ÊÅÚÍË¡¡¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Ò¶¡¤äÂ¹¤Ï½ê¤Î¼Ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°¦¼Ö¤Ï84Âæ¤È¡¢¼Ö¹¥¤¤Î½ê¤À¤¬¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¼Ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤¤¤Í¡£½÷¤Î»Ò¤À¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¤Ç¤â³Ê¹¥¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¥¸¥¤¥¸¤Î¼Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤ß¤ó¤Ê½÷¤Î»Ò¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤â¤¦¥´¥ß¤À¤è¤Í¡¢¥´¥ß¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£