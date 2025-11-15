¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö¤¹¤°ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×12°ÂÂÇ11ÅÀ¤Ç²÷¾¡¤â´Ú¹ñ·Ù²ü¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë±Ô¤¤¡Ä¡×
¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè1Àï¡¡ÆüËÜ11¡½4´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤¬15Æü¡¢¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤Ç´Ú¹ñ¤Ë²÷¾¡¸å¡¢¡ÖÀè¤ËËÜÎÝÂÇ2ËÜÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë±Ô¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤°ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½3¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¡£ºÇ½ªÅª¤Ë12°ÂÂÇ¤Ç11ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Åê¼ê¿Ø¤â4²ó¤Ë2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¿¹±º°Ê³°¤ÎÅê¼ê¤ÇÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ£Ê¿¤Î1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤À¤±¤È½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð²÷¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤òÍâÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤ÎÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î»î¹ç¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ï¹ç½É¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂÇÀÊ¤ÎÀ©¸Â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤ËÁª¼ê¤¬¤É¤¦´·¤ì¤ë¤«¤¬°ìÈÖ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥ë¡¼¥ë¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¼ÂÀï¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤ÏÍ½Áª¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤ÇÁê¼ê¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡¢¥±¥¬¿Í¤¬Ìá¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤ÏÀ¾Àî¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤ò¸«¤»¡¢16Æü¤ÎÂè2Àï¤Ë¤Ï¶â´Ý¤¬ÀèÈ¯¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶â´Ý¤Ï³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤·¡¢½½Ê¬ÍèÇ¯¤ÎWBC¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ã¤¤ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡