¤­¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¡¢ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©¤ò²£ÃÇÃæ¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å4»þÁ°¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÈÄ¸ÍÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ÈÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤Î½÷À­¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤Î½÷À­¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤Ï¡¢¿®¹æ¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤Î¤Ê¤¤Æ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£