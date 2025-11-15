º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿Åö»þ¤Î¡Ä¡Ä¡×¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤Îº£
25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï11»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¾¡¤ÁÅÀ18¤ò²Ô¤®¡¢7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£
º£µ¨¤Î½øÈ×Àï¤Ïºòµ¨¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè7Àá¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤«¤éÂè9Àá¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Þ¤Ç¤Î3»î¹ç¤ÇÏ¢¾¡¤òµÏ¿¡£Âè10Àá¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¡¢Â³¤¯Âè11Àá¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß5ÀïÌµÇÔ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡¢¥É¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥§¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ù¡¼¥¯¤é¼ÂÎÏ¼Ô¤òÍÊ¤·¤¿18-19¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¼çÎÏ¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ò·Ð¤Æ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏCB¤Ç¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÃæ±û¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¼éÈ÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¶õÃæÀï¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£ÃæÈ×¤Ç¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë²ó¼ý¤ËÍ¥¤ì¡¢¼éÈ÷¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼(¥ê¡¼¥À¡¼)¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢18ºÐ¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿Åö»þ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òºÆ¤ÓÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Î»¿¤¹¤ë¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤Î¶¯¤ß¤Ï¼éÈ÷»þ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£¸½¾õ¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¼éÈ÷¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢CB¤Î¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÇÃæÈ×¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤à¥·¡¼¥ó¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌµÇÔ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¤¯Âè12Àá¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£