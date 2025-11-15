¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤ÎºÃÀÞ¤ò·Ð¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Çµ±¤¯¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥í¥±¡¡¥Þ¥óU¤¬º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç³ÍÆÀ¤«
2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¡£32»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¾¡¤ÁÅÀ68¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀ¸»¤Ï20ºÐ¤ÎFW¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥í¥±¡£2024Ç¯¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥í¥±¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ16¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Øfootball insider¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥±¤ËÂÐ¤·Áá¤¯¤â²¤½£Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¿ÍFW¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤¬º£Åß¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÂåÌò¤È¤·¤Æ¥í¥±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥±¤Ë¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤â³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£