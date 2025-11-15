¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ÇÉüÄ´·¹¸þ¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Éüµ¢¤Ï¸·¤·¤¤¡©¡¡¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ÎWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ë¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¬¿ÉíåÈ¯¸À¡¡¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë²Æ¤ÎµÙ²Ë¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥ì¥¹¡¦¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥ÈÂÎÀ©¤Ç¤ÏÂåÉ½¾ïÏ¢ÁÈ¤À¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤À¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç½øÎó¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢ÂåÉ½¤«¤é¤â±ó¤¶¤«¤ê¡¢EURO2024¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤âÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ð¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤Ï¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Áª¼ê¤¬ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ÏÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë²Æ¤ÎµÙ²Ë¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥ó¤¬¼Âà¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤À¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¤ÎÂÎÀ©¤Ï¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
º£·î¡¢¥´¡¼¥É¥ó¤Ï²ø²æ¤ÇÂåÉ½¤ò¼Âà¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë¤ÏÆ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢DF¥È¥ì¥ô¥©¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤òÄÉ²Ã¾·½¸¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥Ë¡¼¤ÏWÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂåÉ½³èÆ°¤Ï¤¢¤È1²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬ÂåÉ½¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ÎËÜ¿¦¤Ç¤¢¤ëº¸WG¤Ë¤Ï¥´¡¼¥É¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤¿¤á¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¿¤¤¡£
ºÆ¤ÓÂåÉ½¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤³¤³¤«¤é¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£