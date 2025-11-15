¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù½Ð±é¼ÔÂè2ÃÆ¤Ëback number¡¢HANA¤é¡¡King & Prince¤ÏÊÆ¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ç²Î¾§
¡¡11·î29Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡¢½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Æ£°æ É÷¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢back number¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¢King & Prince¡¢FRUITS ZIPPER¡Ä¡ÄÃíÌÜ¿·Éè6ºî¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ë
¡¡º£²ó½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢Omoinotake¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢King & Prince¡¢SUPER BEAVER¡¢Superfly¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢HANA¡¢M!LK¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤´ë²è¤âÈ¯É½¡£¡Ø²»³Ú¤ÎÎ¹¡Ù¥á¥É¥ìー¤Ç¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤é²Î¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿Ì¾¶Ê¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥É¥ìー¤ÇÈäÏª¡£SUPER EIGHT¡¢Hey! Say! JUMP¡¢timelesz¡¢King & Prince¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢King & Prince¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¤Ç²Î¾§¡£¥·¥ó¥Ü¥ë¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¤Î¾ë¡ÙÁ°¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ～´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È～¡×¤òÈäÏª¡£ÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª11·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè3ÃÆ¤ÈÆÃÊÌ´ë²è¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë