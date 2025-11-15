µÈÂ¼ÃÎ»ö¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÏÂç¿Íµ¤¤â¡Ä¡ÈÉûÃÎ»ö¡É¤â¤º¤ä¤ó¤Îº£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢ÌÂ¤¦¤Ê¡Á¡Ä¡×
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬15Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÂçºåÉÜ¤Î¹ÊóÃ´ÅöÉûÃÎ»ö¤òÌ³¤á¤ë¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¤â¤º¤ä¤ó¤Î¡Èº£¸å¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ÊÄËë¤·¤Æ¤«¤éÌó1¥«·î¡£¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ïº£¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢½¸µÒ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤½¤³¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖËüÇî¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÜÄ£¤Î¤â¤º¤ä¤ó¤Îº£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËµÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÂçºåÉÜ¤Î¹ÊóÃ´ÅöÉûÃÎ»ö¤¬¤â¤º¤ä¤ó¤Ç¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¿Íµ¤¤¢¤ë¤â¤ó¤Ê¡£¤¦¡¼¤ó¡¢ÌÂ¤¦¤Ê¡Á¡Ä¡×¤È¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¤â¤º¤ä¤ó¤Ç!¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹¥â¥Ã¥Ô¡¼¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Ç¤Í¡Ê14Ç¯9·î¤Ë²þÌ¾¡Ë¡£¤Þ¤¢¡¢¤â¤º¤ä¤ó¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¿Íµ¤¤ÏÀ¨¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ç¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡×¤È¡¢Î¾¼Ô¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£